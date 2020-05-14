Epic Games Store бесплатно раздает полную версию GTA V

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V в премиальном издании, куда также входят различные цифровые бонусы для GTA Online.

Игру можно забрать до 21 мая. После активации пользователи навсегда получат лицензионную копию боевика.

Для получения бесплатной игры в EGS потребуется двухфакторная аутентификация.

Из-за большого наплыва пользователей сейчас Epic Games Store с трудом работает. Пользователи могут испытывать медленные загрузки, столкнуться с ошибкой 500, 403 или падения лаунчера. Разработчики стараются решить проблемы как можно скорее.

Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, опять неизвестно.