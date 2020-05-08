Epic Games Store бесплатно раздает Death Coming
Epic Games Store беcплатно отдает игру Death Coming.
Death Coming – это пиксельная головоломка, в которой игроку отведена роль помощника самой Смерти. Предстоит помочь ей собрать «урожай душ» в стиле серии «Пункт назначения»: подстраивая череду несчастных случаев.
Игру можно забрать до 14 мая.
Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, пока неизвестно. В онлайн-магазине она обозначена как «загадочная».
Напоминаем, что до 21 мая для получения бесплатных игр в EGS потребуется двухфакторная аутентификация.