08.05.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Death Coming

Epic Games Store

Epic Games Store беcплатно отдает игру Death Coming.

Death Coming – это пиксельная головоломка, в которой игроку отведена роль помощника самой Смерти. Предстоит помочь ей собрать «урожай душ» в стиле серии «Пункт назначения»: подстраивая череду несчастных случаев.

Игру можно забрать до 14 мая.

Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, пока неизвестно. В онлайн-магазине она обозначена как «загадочная».

Напоминаем, что до 21 мая для получения бесплатных игр в EGS потребуется двухфакторная аутентификация.

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