Epic Games Store бесплатно раздает Death Coming

Epic Games Store беcплатно отдает игру Death Coming.

Death Coming – это пиксельная головоломка, в которой игроку отведена роль помощника самой Смерти. Предстоит помочь ей собрать «урожай душ» в стиле серии «Пункт назначения»: подстраивая череду несчастных случаев.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Игру можно забрать до 14 мая.

Какая игра будет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе, пока неизвестно. В онлайн-магазине она обозначена как «загадочная».

Напоминаем, что до 21 мая для получения бесплатных игр в EGS потребуется двухфакторная аутентификация.