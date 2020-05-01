01.05.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Crashlands и Amnesia: The Dark Descent

Epic Games Store

Epic Games Store беcплатно отдает две игры — Crashlands и Amnesia: The Dark Descent.

Amnesia: The Dark Descent – известная игра для любителей ужастиков. Хоррор рассказывает о мужчине по имени Даниэль, проснувшемся в замке в беспамятстве и нашедшем записку от самого себя. Из нее выясняется, что Даниэль выпил эликсир амнезии, чтобы избавиться от тяжелых душевных травм. Постепенно, шаг за шагом распутывая свое прошлое, он приходит к кошмарным открытиям.

Crashlands — ролевой боевик о космическом перевозчике Флаксе Дейбсе, который застрял на чужой планете и оказывается втянут в планы по захвату всего мира.

Игры можно забрать до 7 мая. После них бесплатной станет Death Coming.

Это пиксельная головоломка, в которой игроку отведена роль помощника самой Смерти. Предстоит помочь ей собрать «урожай душ» в стиле серии «Пункт назначения»: подстраивая череду несчастных случаев.

До 21 мая для получения бесплатных игр в Epic Games Store потребуется двухфакторная аутентификация.

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