Epic Games анонсировала новый игровой движок Unreal Engine 5 с демо на PlayStation 5

Компания Epic Games анонсировала новый игровой движок Unreal Engine 5 с демонстрацией технологии на PlayStation 5, пишет igromania. Он сменит очень популярный Unreal Engine 4, на котором было создано огромное количество игр.

Главными особенностями следующей версии движка станут:

использование ассетов с миллиардами полигонов, которые сейчас используют в кино;

новый метод работы глобального освещения — Lumen;

единое качество ассетов независимо от дальности их размещения (LODs);

отсутствие появления предметов «из воздуха» (pop-ins).

В показанной демоверсии применяются 8К-текстуры и ассеты уровня голливудских фильмов. К примеру, у статуи около 33 млн. полигонов. Все это запускается в реальном времени на PS5 при 30 кадрах в секунду с динамическим разрешением 1440р и вспомогательным апскейлом до 4К. Новая консоль также без проблем смогла продемонстрировать сцену, где перед камерой находилось 16 млрд. полигонов.

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В целом разработчики делали большую ставку на то, что это реальная демоверсия, которая в реальном времени запускалась на PS5. Без каких-либо монтажных склеек и постэффектов.

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По словам учредителя Epic Games Тима Суини, SSD в PS5 значительно быстрее тех, что сейчас стоят даже в самых дорогостоящих компьютерах. Суини также считает, что архитектура с мощным железом и скоростным SSD лучше всего позволяет продемонстрировать возможности нового движка компании.

При этом Fortnite продолжит работать на Unreal Engine 4 до середины 2021 года, после чего начнется процесс миграции. Королевская битва, однако, будет доступна на PS5 и Xbox Series X с момента их выхода в конце года.

Ранняя версия Unreal Engine 5 выйдет в начале 2021 года. Движок будет поддерживать PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC, iOS и Android.