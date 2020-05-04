Две команды Бакинской Высшей Школы Нефти вышли в основной тур конкурса CanSat

Две команды Бакинской Высшей Школы Нефти — Undefined Five Objects и Canis Majoris — вышли в тур «Реализация» студенческого конкурса спутниковых моделей CanSat Azerbaijan 2020. В основном туре конкурса будут состязаться 10 студенческих команд, представляющих 6 учебных заведений.

В общей сложности 15 команд из 9 учебных заведений приняли участие в туре «Дизайн» студенческого конкурса спутниковых моделей CanSat Azerbaijan 2020, организованного Azercosmos и Министерством образования Азербайджанской Республики. Команды провели презентации своих моделей посредством онлайн-платформы ZOOM.

Оценка документов и презентаций команд проводилась экспертами проекта CanSat Azerbaijan в соответствии с критериями оценки конкурса.