Для решения проблем с безопасностью Zoom приобрела стартап Keybase

Сервис групповых видеоконференций Zoom в последние месяцы не раз критиковали за недостаточную заботу о безопасности пользователей. Для улучшения приватности компания купила нью-йоркский стартап Keybase, который специализируется на кибербезопасности, тем самым реализуя собственный 90-дневный план, направленный на «дальнейшее укрепление безопасности платформы видеосвязи». Это первая покупка за девятилетнюю историю Zoom. Ее сумма не разглашается.

По словам Zoom, с момента запуска сервиса в 2014 году в нем использовались разработанные собственными силами средства безопасного обмена сообщениями и файлами. Интеграция в команду Zoom специалистов Keybase должна «помочь построить сквозное шифрование», которое сможет масштабироваться до нынешнего охвата Zoom.

Контент, передаваемый клиентами Zoom, сейчас шифруется на отправляющем устройстве и не расшифровывается, пока не достигнет устройств получателей. В версии Zoom 5.0 поддерживается шифрование по алгоритму AES-GCM с 256-битными ключами. Однако ключи шифрования генерируются серверами Zoom и хранятся в облаке. Хостам, для которых приоритетом является конфиденциальность, компания намерена предложить новое решение. Это будет сквозной зашифрованный режим, доступный только платным аккаунтам. В нем криптографические секреты будут находиться под контролем хоста, и клиентское программное обеспечение хоста будет решать, каким устройствам разрешено самим присоединяться к общению. Собрания со сквозным шифрованием не будут поддерживать телефонные мосты, запись в облако и сторонние системы конференц-связи. Участники Zoom Rooms и Zoom Phone смогут присутствовать, только имея разрешение организатора. В компании полагают, что это обеспечит эквивалентную или лучшую безопасность, чем в потребительских платформах обмена сообщениями со сквозным шифрованием, но с качеством видео, которое сделало сервис Zoom столь популярным.

Компания подчеркивает, что стремится сохранять прозрачность при создании описанного механизма.