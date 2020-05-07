07.05.2020

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DJI Matrice 300 RTK — новый стандарт в отрасли коммерческих дронов

DJI Matrice 300 RTK

DJI представила Matrice 300 RTK — коммерческую полетную платформу, на создание которой компанию вдохновили современные авиационные системы. Хотя китайская DJI известна широкой публике прежде всего благодаря своим потребительским дронам серий Phantom, Mavic и Inspire, для самой компании куда важнее рынок промышленных решений вроде сельскохозяйственных Argos или универсальных Matrice. И сегодня компания представила в этой области новое решение — Matrice 300 RTK.

Время автономного полета М300 RTK может достигать 55 минут. Решение предлагает расширенные возможности искусственного интеллекта, а также систему обнаружения и позиционирования во всех 6 направлениях. Дрон получил усовершенствованную систему передачи сигнала OcuSync Enterprise, которая позволяет работать на расстоянии до 15 км и поддерживает трехканальную передачу видео с разрешением 1080p, автоматически переключаясь между частотами 2,4 и 5,8 GHz, а также используя алгоритм шифрования AES-256 для безопасной передачи данных. Существенно были переработаны сама платформа и силовая установка, что повысило эффективность и стабильность полета. Аппарат может летать на высоте вплоть до 7 км над уровнем моря, выдерживает силу ветра до 12 м/с, обеспечивает скорость полета 23 м/c и снижения до 7 м/c. Также можно отметить защиту от воды и пыли IP45 и рабочие температуры от -20 до +50°C.

M300 RTK представляет поднимать в воздух до 2,7 кг полезной нагрузки и поддерживает установку до трех камер в различных вариантах крепления. При полной нагрузке дрон продержится в воздухе до 31 минуты.

Для увеличения уровня безопасности и стабильности летательного аппарата бинокулярные оптические сенсоры и датчики ToF расположены по шести сторонам дрона. Их максимальный диапазон распознавания составляет до 40 м с возможностью персонализации процесса при помощи приложения DJI Pilot. Все основные системы дрона вроде компаса или IMU дублированы для повышения надежности. Существенно расширены автоматические и интеллектуальные возможности дрона. Например, можно записывать действия, выполняемые по ходу маршрута: движение дрона, положение стабилизатора, фотосъемку и увеличение изображения камеры. После этого можно создать файлы с готовыми маршрутами и применять их для автоматических инспекций.

Во время инспекций бортовой искусственный интеллект может распознавать объекты и находить их при последующих автоматизированных задачах, чтобы цель всегда оставалась в кадре. Полет по заданным точкам поддерживает маршруты с количеством до 65535 точек, а также возможностью задавать действия для выполнения одним или несколькими устройствами, в том числе от сторонних производителей. Поддерживается интеллектуальный выбор объектов одним касанием и следование за объектами.

Пульт M300 RTK оснащен дисплеем полетных данных для получения пилотом информации о полете, навигации, препятствиях, расположении и скорости дрона, скорости и направления ветра. Обновлена и карта для удобства просмотра траектории, отмеченных точек и проекции домашней точки. Среди прочих особенностей квадрокоптера можно отметить самообогревающийся аккумулятор, сигнальные огни для защиты от столкновений, приемник данных самолетов ADS-B AirSense и возможность «горячей» замены аккумуляторов.

В число аксессуаров новинки входят зарядная станция для более удобного пополнения заряда аккумуляторов Intelligent Flight Battery TB60, пульт DJI Smart Controller Enterprise, мобильная станция D-RTK 210 и микроволновый радар кругового сканирования. Цена DJI Matrice 300 RTK пока не озвучена.

Также компания DJI представила продвинутые камеры Zenmuse H20 и H20T, отличительной особенностью которых являются интеллектуальные возможности и интегрированная конструкция с несколькими датчиками, открывающая новые функции аэросъемки. Zenmuse H20 включает три датчика: основной 1/1,7” 20 Мр модуль с 23-кратным зумом и поддержкой съемки видео в формате 4К с частотой 30 кадров в секунду; широкоугольный с углом обзора 82,9° — 1/2,3” 12 Мр для оценки обстановки; лазерный дальномер, позволяющий измерять расстояние до объектов, находящихся на удалении до 1200 м. В Zenmuse H20T к этим датчикам добавлена радиометрическая термальная камера с разрешением 640х512 пикселей для тепловой съемки.

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