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Детский Паралимпийский Комитет, действующий при поддержке Azercell, проводит виртуальные тренировки

Детский Паралимпийский Комитет, функционирующий при содействии Azercell, продолжает поддерживать детей с ограниченными возможностями здоровья. В период пандемии COVİD-19 тренеры Детского Паралимпийского Комитета, работающие из дома, проводят онлайн занятия. Эти тренировки помогают сохранить активность детей, препятствуют возникновению возможных психологических проблем и депрессии в период отмены всех массовых, культурно-спортивных мероприятий, как в Азербайджане, так и по всему миру.

В Комитете проводятся тренировки по 9 видам спорта: дзюдо, плавание, паратхэквондо, пауэрлифтинг, бочче, голбол, настольный теннис и танцы в инвалидной коляске. В течение 7 лет более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, смогли принять активное участие в спортивно-массовых мероприятиях. Благодаря поддержке профессиональных тренеров, дети добились высоких результатов на местных и международных соревнованиях. За последние 6 месяцев в Комитет вступило около 40 детей с ограниченными физическими возможностями. Детский Паралимпийский Комитет продолжает работу в направлении увеличения массовости в различных видах спорта и подготовке спортивного резерва.

Отметим, что Детский Паралимпийский Комитет впервые в международной практике был создан в 2013 году при Национальном Паралимпийском Комитете Азербайджанской Республики. Основной целью Комитета является подготовка спортивного резерва путем вовлечения детей с ограниченными возможностями в занятия спортом, обеспечения их интеграции в общество посредством реабилитации и абилитации. ООО «Azercell Telecom», уделяющее особое внимание социальным проектам, с 2014 года поддерживает деятельность комитета, способствуя этой важной инициативе.

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