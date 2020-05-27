Dell Technologies Cloud и Google Cloud представляют гибридное решение для хранения данных

Dell Technologies и Google Cloud представляют платформу Dell Technologies Cloud OneFS с облаком данных Google Cloud, созданную в помощь организациям для контроля экспоненциального роста данных и объемов приложений, а также для облегчения передачи потока файлов через частные облака и Google Cloud.

Инновации Dell Technologies Cloud делают более доступными и широкими возможности заказчиков для развертываний гибридных облачных инфраструктур. Теперь клиенты смогут перемещать рабочие нагрузки в общедоступные и частные облака с большей гибкостью и вариативностью и применять подход гибридизации облака, который будет наилучшим образом отвечать их потребностям при одновременном снижении затрат. Согласно данным Forrester, компании, использующие решения Dell Technologies Cloud, в течение трех лет смогли получить дополнительный возврат инвестиций более чем на 170% и окупить свои затраты менее чем за шесть месяцев.

«Данные и рабочие нагрузки существуют повсюду: на границе инфраструктуры, в основных центрах обработки данных и общедоступных облаках. Данные и приложения множатся, а ИТ-ресурсы и бюджеты — нет. Чтобы компании могли извлечь конкурентное преимущество из своих данных, им нужен способ надежного и последовательного управления ими из любой точки мира, — считает Дипак Патил, старший вице-президент и генеральный руководитель отдела работы над облачными платформами и облачными решениями компании Dell Technologies. — Облако Dell Technologies переносит лучшее в технологии публичного облака в центр обработки данных, а лучшее из технологий ЦОД — на гибридное облако, устраняя лишнюю сложность и позволяя компаниям тратить меньше времени на управление своей инфраструктурой и больше — на непосредственную работу в интересах клиентов».

Dell Technologies Cloud и Google Cloud создают гибридное облако для хранения файлов

Согласно последним данным аналитиков Enterprise Strategy Group (ESG), несмотря на то, что файловые данные зачастую составляют минимум половину данных организации в локальной системе, в публичных облаках хранится минимальное количество данных — в первую очередь из-за ограничений производительности и масштабирования. Это касается, к примеру, медиаиндустрии и индустрии развлечений. Видеофайлы с разрешением 4K требуют терабайтов памяти и высокой пропускной способности, а также хранения файлов с низким значением задержки, что усложняет управление большими файловыми нагрузками в публичных облаках для производственных компаний. Но теперь благодаря OneFS для Google Cloud они смогут с легкостью работать в частных и публичных облаках — бесперебойно и с возможностью масштабирования по мере необходимости.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с Dell Technologies в вопросах предоставления нашим клиентам высокопроизводительных масштабируемых услуг облачного хранения данных при помощи OneFS для Google Cloud, — заявил Рич Санзи, вице-президент по разработкам Google Cloud. — Благодаря нашему сотрудничеству клиенты смогут быстрее и эффективнее применять решения для хранения данных Dell Technologies в Google Cloud, а также получить доступ к лучшим в своем классе решениям для хранения файлов в гибридных облачных средах».

OneFS для Google Cloud — это нативное облако, сочетающее в себе масштабируемость и производительность лучшего в отрасли семейства горизонтально масштабируемых NAS-систем, Dell EMC Isilon с аналитическими и вычислительными сервисами Google Cloud. Теперь заказчики могут легко перемещать и получать доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам и трудоемким рабочим нагрузкам объемом до 50 петабайт в единой файловой системе между локальными системами Dell Technologies и платформой Google Cloud без необходимости вносить изменения или корректировки в свои приложения.

Опыт работы с современными приложениями в любом облаке

Dell Technologies Cloud объединяет инфраструктурные возможности и услуги Dell Technologies для простого развертывания и управления гибридными облаками вне зависимости от места расположения данных и приложений. С облачными инновациями Dell Technologies заказчикам будет легче создавать современные приложения в любом облаке, ликвидировать пробелы в облачных знаниях и обеспечивать максимальную эффективность работы всей своей инфраструктуры.

Dell Technologies Cloud Platform теперь — простой и прямой путь к Kubernetes из единой среды с поддержкой контейнеризированных рабочих нагрузок и традиционных виртуальных машин из общей инфраструктуры Dell EMC VxRail. Этот подход объединяет VMware Cloud Foundation 4.0 и Dell EMC VxRail в единое решение, обеспечивая согласованную работу систем во всех облачных средах. Системные администраторы, работающие с платформой VMware, могут использовать привычные инструменты для управления современными приложениями, объединяющими как контейнеры, так и виртуальные машины в одной операционной среде.

Доступная поддержка с широкими возможностями

Dell Technologies Cloud Platform предлагает клиентам самоуправляемое решение. Для клиентов, которым требуются облачные сервисные услуги, Dell Technologies также анонсировала новое поколение VMware Cloud на аппаратном обеспечении Dell EMC корпоративного уровня с инфраструктурой устройства на 42 RU (стойко-место), вдвое большим количеством поддерживаемых процессорных ядер, опциями памяти и системой хранения памяти, полностью построенной на флеш-накопителях NVMe. Облачные сервисные услуги теперь также сертифицированы для работы с VMware Horizon для поддержки непрерывности рабочих процессов путем предоставления виртуальных рабочих столов и приложений удаленным сотрудникам — в частности медицинским работникам в больницах и клиниках. Сервис также предоставляет поддержку решения Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery для защиты критически важных данных и виртуальных машин клиентов от кибератак. Решение VMware Cloud on Dell EMC, предлагающее использование возможностей ЦОД как услуги, предоставляет клиентам более простую, безопасную и масштабируемую инфраструктуру в локальных ЦОД и на ее границах.

Усовершенствованное взаимодействие с сетью SD-WAN

Dell Technologies Cloud расширяет свои сетевые возможности с новым обновлением до решения Dell EMC SD-WAN на базе VMware. Наши клиенты получают большее количество подключений для устройств и улучшенную пропускную способность для быстрого развертывания сети SD-WAN с применением единого решения. Это помогает улучшить производительность для таких требовательных рабочих нагрузок, как VOIP (голосовая связь по IP), потокового видео и VDI (поддержки виртуального рабочего места), а также обеспечить производительность приложений и непрерывность рабочих процессов.