Dell представила обновленные ультрабуки XPS 15 и XPS 17

Компания Dell представила обновленные модели ультрабуков XPS 15 и XPS 17. Обе системы собраны в алюминиевых корпусах.

Модель XPS 15 получила существенное обновление дизайна. Его оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10. Разрешение экрана может быть Full HD или 4K. Опционально доступен сенсорный дисплей. Защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 6.

Предлагаются различные конфигурации XPS 15 с процессорами Intel 10-го поколения (i5-10300H, i7-10750H или i7-10875H) и встроенной графикой Intel UHD Graphics или NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 Gb памяти. Оперативной памяти может быть установлено до 64 Gb (DDR4-2933 MHz). Максимальная емкость накопителя — 2 Tb (M.2 PCIe NVMe SSD).

Емкость аккумулятора составляет 56 Втч или 86 Втч. Dell XPS 15 оснащен двумя разъемами Thunderbolt 3 (USB Type-C), одним USB Type-C 3.1, слотом для карт SD, а также 3,5-мм аудиоразъемом. В комплекте идет адаптер USB-C на USB-A и HDMI 2.0. Кроме того, установлены модули Wi-Fi 6 (Killer AX1650) и Bluetooth 5.0. За воспроизведение звука отвечают четыре динамика (НЧ 2х2.5Вт + ВЧ 2х1.5Вт).

Стоимость обновленного Dell XPS 15 начинается с 1299 долларов. Топовая версия обойдется примерно в 3100 долларов. Продажи уже начались.

Модель XPS 17 получила 17-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10. Разрешение экрана — Full HD или 4K.

В отличие от 15-дюймовой модели, XPS 17 может также предложить конфигурацию с процессором Intel Core i9-10885H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Gb памяти. Остальные характеристики ультрабуков практически идентичны. Разница заключается лишь в том, что XPS 17 оснастили четырьмя портами Thunderbolt 3, а емкость аккумулятора в топовых версиях составляет 97 Втч.

Стоимость Dell XPS 17 начинается от 1499 долларов. В продажу поступит летом.