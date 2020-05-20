Dell анонсировала VMware Cloud второго поколения

VMware Cloud on Dell EMC – это частное облако «под ключ», состоящее из ПО VMware vSphere, VMware vSAN и NSX, которое работает на гиперконвергентных системах Dell EMC VxRail. Все это упаковано в 42U-стойку и может устанавливаться как в серверной заказчика, так и в стороннем дата-центре, сообщает servernews.ru.

Предоставляется этот продукт по подписке IaaS (Инфраструктура как услуга, хотя Dell EMC пошли дальше и назвали ее DCaaS – дата-центр как услуга), причем заказчик оплачивает только те ресурсы, которые он потребляет.

По сути, клиент получает частное облако с единой консолью управления, которая позволяет гибко выделять необходимые ресурсы и управлять рабочими нагрузками. В состав системы входят также средства резервного копирования Dell EMC PowerProtect Data Manager и PowerProtect Cyber Recovery. Заказчик может использовать ПО Veeam, если у него уже развернута собственная система защиты на ее основе.

Основной плюс IaaS от Dell EMC заключается в том, что клиенту не нужно заботиться о поддержке, замене запчастей, резервировании мощностей, обращениях в техническую поддержку — все это берут на себя инженеры Dell. В стойке с оборудованием всегда заложены избыточные мощности на случай, если клиенту вдруг срочно понадобятся новые ресурсы, либо какие-то компоненты выйдут из строя.

Кроме того, Dell EMC запустила Cloud OneFS для Google Cloud, что еще больше расширяет сценарии применения VMware Cloud. Теперь из одной консоли можно управлять частным облаком Dell EMC и облаком Google; поддерживается миграция рабочих нагрузок из одного облака в другое. Исторически система OneFS была внедрена на горизонтально масштабируемой СХД Isilon, теперь она же доступна и для Google Cloud. По утверждению Dell EMC, объем данных, которые могут быть перемещены из локального хранилища в облако достигает 50 Пбайт.

Еще один плюс такого симбиоза — использование аналитических сервисов Google, список которых постоянно пополняется. Компаниям не обязательно разворачивать дорогостоящие службы аналитики у себя в дата-центра, можно использовать облако, причем только тогда, когда это необходимо.