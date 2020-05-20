20.05.2020

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Что показала Microsoft на конференции Build 2020

Microsoft Build

Ежегодная майская конференция Microsoft Build 2020 в этом году впервые полностью проходит в онлайн-формате. Компания продемонстрировала новые инструменты, призванные дать разработчикам еще больше возможностей для развития инноваций и создания собственных решений на основе технологий Microsoft.

Главные анонсы:

Создан один из 5 самых мощных суперкомпьютеров в мире

Новый суперкомпьютер Microsoft разработан на базе облака Azure в сотрудничестве и эксклюзивно для OpenAI, исследовательской организации, основателями которой являются Илон Маск и Сэм Альтман. Его мощность – более 285000 процессорных ядер (CPU core), 10000 графических процессоров (GPU), а скорость сетевого подключения – 400 гигабит в секунду для каждого сервера. Он предназначен специально для тренировки следующего поколения массивных распределенных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций и, соответственно, требующих значительно больших вычислительных ресурсов.

Оптимизация Linux-приложений

Запуск приложений с графическим интерфейсом Linux был доступен пользователям Windows и ранее, но при использовании стороннего X-сервера нередко наблюдалось падение производительности GPU. Microsoft пообещала решить эту проблему: вскоре Windows 10 получит поддержку аппаратного ускорения графического процессора с помощью инструментов Linux. В первую очередь это касается сценариев разработки, включающих параллельные вычисления, и задач по обучению ИИ. Ожидается, что внутреннее тестирование новой функции начнется до конца мая, а участники программы Windows Insider смогут опробовать ее в ближайшие несколько месяцев. Компания также улучшила интеграцию файлов Linux в Проводник Windows 10.

Переработана командная строка Windows

Компания представила релизную версию приложения Terminal 1.0, получившего множество полезных функций — от поддержки вкладок и задействования ресурсов GPU до возможности отображения анимированных изображений в формате GIF.

Одной из ключевых особенностей Terminal 1.0 стала поддержка рендеринга силами графического адаптера. Нововведение позволило отображать анимированный фон рабочего окна, а также добавило совместимость интерфейса с кодировками Unicode и UTF-8, поддержку различных языков и функцию отображения графических смайлов. Интерфейс терминала можно настроить под себя, выбрав желаемое оформление фона, размер и цвет шрифта, а также установив пользовательские сочетания клавиш. Terminal 1.0 уже доступен в магазине Microsoft Store, а также на сайте GitHub.

Инструменты для ответственного использования машинного обучения

Они помогут разработчикам лучше понимать поведение моделей машинного обучения, контролировать их, а также обеспечивать конфиденциальность данных в течение всего цикла работы с ними, позволяя корректировать такие проблемы, как, например, нерепрезентативность датасета, незащищенность используемых данных и многое другое. Это поможет обеспечить более ответственный и этичный подход к разработке алгоритмов. Новый функционал будет доступен в Azure Machine Learning и в виде открытого кода на GitHub.

Улучшения в Microsoft Teams

Нововведения позволят разработчикам создавать и публиковать приложения для Teams непосредственно из Visual Studio и Visual Studio Code. Также для системных администраторов в Teams стала доступна возможность оценивать, одобрять и предустанавливать специализированные бизнес-приложения и приложения от независимых разработчиков для сотрудников своих компаний.

Образовательные инициативы для разработчиков

Компания представила новые бесплатные учебные модули для платформы Microsoft Learn, которые позволят разработчикам пройти обучение по работе с квантовыми вычислениями с использованием языка программирования #Q и Quantum Development Kit. Также Microsoft запустит ежедневную программу Learn TV для разработчиков, которая будет включать программирование в реальном времени и различные дискуссии с экспертами.

Запуск Azure Synapse Link

Это облачное решение для гибридной транзакционно-аналитической обработки (hybrid transactional analytical processing, HTAP), объединяющее операционные базы данных и аналитику. Оно позволит в режиме реального времени и в один клик получать данные транзакций из операционных баз данных без необходимости переносить данные или увеличивать нагрузку на операционные системы. Это позволит снизить затраты и ускорить получение важной для бизнеса аналитики, исключая необходимость управления двумя разделенными системами. Решение Azure Synapse Link теперь доступно в рамках Azure Cosmos DB, а в будущем сможет работать и с другими сервисами операционных баз данных.

Обновления Fluid Framework

Интерактивная веб-платформа для совместной работы Fluid Framework, представленная год назад на Build 2019, становится ПО с открытым кодом (open source). А также вскоре функционал Fluid Framework частично будет доступен не только разработчикам, но и конечным пользователям: ее компоненты и рабочие среды появятся на Office.com и в веб-версии Outlook.

Запуск Project Reunion

Пользователи суммарно проводят в Windows 10 более 4 триллионов минут ежемесячно – это на 75% больше, чем в прошлом году. Чтобы помочь разработчикам создавать еще больше инноваций для 1 миллиарда активных устройств на Windows 10 в месяц, Microsoft представила Project Reunion. Инициатива призвана обеспечить легкую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform, предоставляя единую платформу для разработки с поддержкой обратной совместимости.

Конференция Microsoft Build 2020 продлится до 21 мая.

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