CEO Google хотел бы совместно работать с Apple над проектами

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), в ходе интервью с изданием Wired рассказал, что сотрудничество между такими корпорациями, как Apple и Google, может принести много пользы и в целом он хотел бы побольше работать сообща с компанией Тима Кука.

«Крупные организации, работающие вместе на благо общества, полезны для мира. Я полон решимости найти другие возможности для сотрудничества, и я ощутил схожее настроение от Тима», — отметил Пичаи.

В своем заявлении Сундар Пичаи рассказал о совместном проекте с компанией Apple, в котором они разработали систему отслеживания коронавируса. Он также заявил, что намерен сотрудничать с Apple и дальше, добавив, что регулярно общается с Тимом Куком.

Созданное Google и Apple приложение позволяет отслеживать зараженные контакты и уведомлять пользователей, если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на Covid-19. Система использует Bluetooth и работает автоматически в том случае, если устройства находятся рядом и эта функциональность активна. Активация этой функции производится на усмотрение пользователя.