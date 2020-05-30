CEO AMD стала самым высокооплачиваемым руководителем 2019 года

Пост генерального директора компании AMD Лиза Су (Lisa Su) заняла 8 октября 2014 года, а в 2017 году компания выпустила процессоры Ryzen и другие модели на архитектуре Zen, с которых началась эпоха возрождения производителя. Стоимость акций компании сейчас более чем на порядок выше, чем до прихода Лизы Су.

По итогам 2019 года глава AMD возглавила список самых высокооплачиваемых руководителей по индексу Standard and Poor 500 (S&P 500). Лиза Су за 2019 год получила 58,5 млн. долларов оплаты (рост на 338% относительно результатов 2018 года).

Среди условий попадания в соответствующий рейтинг — руководитель должен занимать свой пост не менее двух лет, а под оплатой подразумеваются, в том числе, бонусы, премии за акции, премии за опционы на акции, отсроченные компенсации и т.д.