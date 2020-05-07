C 9 по 10 мая пройдет турнир по Hearthstone!

Cyber Arena Baku и DersEvi при спонсорской поддержке Lenovo и Intel объявляют о проведении первого турнира по HearthStone — коллекционной карточной онлайн-игре по мотивам вселенной Warcraft! Главной целью игры Hearthstone является сбор собственной карточной коллекции, которая пополняется путем покупок комплектов карт или получения их в качестве награды.

Мировые турниры по Hearthstone не редкое явление. Одними из ведущих киберспортивных коллективов являются compLexity, Luminosity, Cloud9, Alliance, Liquid, SK Gaming, Team Spirit и другие. А теперь эта киберспортивная дисциплина приходит и в Азербайджан!

Как сделать такое событие запоминающимся еще больше? Конечно же, добавить призы! Ими стали продвинутые геймерские аксессуары линейки Lenovo Legion — Lenovo Y Stereo Gaming Headset и Mouse Legion M500 GAMING Wired, которые получат обладатели второго и третьего мест. А победитель получит денежный приз в размере 150 манатов.

В первый день турнира будет проведет групповой этап, а 10 мая состоятся матчи плей-офф. В зависимости от количества участников будет определен окончательный формат (две группы по 4-6 участников или четыре группы по 4 участника и т.д.). Заявляются четыре колоды, с одним баном до трех побед (Bo5).

Играть можно с любого устройства. Мы же рекомендуем вам обратить внимание на геймерский ноутбук Lenovo Legion Y540. Этот 15,6” ноутбук позволяет играть на совершенно другом уровне. Он оснащен новейшими высокопроизводительными процессорами Intel, которые дадут вам значительные преимущества в игре. Это один из тонких и легких геймерских ноутбуков, который по мощности может соперничать с настольным ПК.

Более подробно ознакомиться с регламентом чемпионата и пройти регистрацию можно по этой ссылке https://bit.ly/legiondefenders. Спеши зарегистрироваться и показать себя в игре!

Cyber Arena Baku и DersEvi выражают благодарность cпонсорам турнира в лице компаний Lenovo и Intel.