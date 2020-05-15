C 23 по 24 мая пройдет турнир Legion Defenders | Dota 2

Об игре Dota 2 и о чемпионатах по этой дисциплине слышали даже далекие от киберспорта люди. Cyber Arena Baku и DersEvi при спонсорской поддержке компаний Lenovo и Intel объявляют о проведении турнира Legion Defenders | Dota 2! Этот командный турнир открыт как для профессионалов, так и для любителей. Каждая команда сможет продемонстрировать высокий уровень своей игры.

Турнир пройдет в формате 5х5. Соответственно, призы рассчитаны на всех членов команды. А ими, уже традиционно для кибеспортивных состязаний 2020 года в Азербайджане, выступают продвинутые геймерские аксессуары линейки Lenovo Legion. В рамках Legion Defenders | Dota 2 это 5 гарнитур Lenovo Y Stereo Gaming Headset и 5 мышек Mouse Legion M500 GAMING Wired, которые получат обладатели второго и третьего мест. Команда-победитель получит денежный приз в размере 750 манатов.

Регистрация команд бесплатная и пройти ее можно по ссылке https://play4good.co/legiondota/. Тебе достаточно лишь собрать команду из числа друзей или коллег, с которыми не страшно идти в бой, и вступить в борьбу за звание чемпиона on-line турнира Legion Defenders | Dota 2.

Докажи, что твоя команда лучшая, тем более, что время для подготовки к турниру еще есть. И, конечно же, самый удачный выбор для тренировок — продвинутый геймерский ноутбук на платформе Intel! Мы же рекомендуем вам обратить внимание на геймерский ноутбук Lenovo Legion Y540. Этот 15,6” ноутбук позволяет играть на совершенно другом уровне. Устройство оснащено новейшими высокопроизводительными процессорами Intel, которые дадут вам значительные преимущества в игре. Это один из тонких и легких геймерских ноутбуков, который по мощности может соперничать с настольным ПК.

Организаторы и партнеры on-line турниров Cyber Arena Baku и DersEvi выражают благодарность спонсорам турнира в лице компаний Lenovo и Intel.