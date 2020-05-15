15.05.2020

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Более 600 тысяч абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell»

Bakcell

С более чем 600000 активных пользователей «Мой Bakcell» стал самым популярным сервисом, среди приложений, предлагаемых мобильными операторами страны.

«Мой Bakcell» имеет самые высокие рейтинги в Азербайджане среди приложений, предлагаемых телекоммуникационными компаниями. Этот сервис стал самым выбираемым в стране, преодолев порог в 600000 загрузок. Более того, «Мой Bakcell» является одним из самых популярных бесплатных приложений в Азербайджане, оставаясь на вершине общего рейтинга. Так, более 83% пользователей дали оценку 5+ приложению «Мой Bakcell».

Это приложение, запущенное 2 года назад, нацелено на то, чтобы предоставить абонентам Bakcell лучший клиентский опыт, обеспечивая простое и удобное выполнение всех необходимых операций с мобильным номером без необходимости звонить или посещать центр обслуживания клиентов. Используя «Мой Bakcell» абсолютно бесплатно, абоненты могут получить подробную информацию о своем номере, включая количество средств на балансе, активные бонусы, даты окончания их срока, оставшиеся мегабайты интернета, приобрести пакет Интернета или роуминга, и даже изменить используемый тариф. Кроме того, пользователи приложения получают полный доступ к истории использования своего номера, включая список вызываемых номеров, время и продолжительность звонков, а также потраченные суммы. «Мой Bakcell» даже имеет онлайн-чат, где клиенты могут поговорить с представителями Bakcell и задать интересующие их вопросы.

«Bakcell усердно работает над тем, чтобы предоставить нашим абонентам наилучший клиентский опыт, и сегодня, мы рады видеть, что «Мой Bakcell» является одним из самых популярных мобильных приложений, с лучшими рейтингами на рынке. Мы продолжим работать над тем, чтобы у наших абонентов был лучший клиентский опыт, поддерживаемый самой лучшей и самой быстрой мобильной сетью в стране, что неоднократно подтверждалось сервисом Speedtest от Ookla», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Более подробную информацию, а также ссылки для скачивания приложения, можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/my-bakcell.

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