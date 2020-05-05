Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Австралийское подразделение корпорации Boeing представило прототип первого боевого беспилотного самолета Loyal Wingman с поддержкой искусственного интеллекта, созданного для Королевских военно-воздушных сил Австралии. Об этом сообщается на сайте компании.

Это первый из трех прототипов беспилотных летательных аппаратов, которые будут созданы в рамках программы Loyal Wingman Advanced Development Program, и первый самолет, который был разработан, спроектирован и изготовлен в Австралии более чем за 50 лет. Boeing отмечает, что это крупнейшая инвестиция корпорации в создание беспилотного самолета за пределами США.

Особенность новой модели заключается в том, что она будет использоваться в качестве самолета огневой поддержки, функционируя в полуавтономном режиме. Предполагается, что Loyal Wingman будет выполнять команды пилота другого истребителя, маневрируя самостоятельно.

Самолет станет основой для системы Boeing Airpower Teaming System (ATS), которая разрабатывается корпорацией для мирового оборонного рынка.

Наземные испытания прототипа Loyal Wingman начнутся в ближайшее время, а к концу года планируется перейти к тестовым полетам.