Блокчейн-платформу TON запустили без участия Павла Дурова и Telegram

Сообщество Free TON Community (состоит из разработчиков и потенциальных пользователей TON) осуществило запуск блокчейн-платформы Free TON, сообщает РБК. В заявлении сообщества сказано, что основатель Telegram Павел Дуров, которому американские власти запретили выпускать криптовалюту, в запуске платформы не участвовал.

Вместо криптовалюты Gram, которую планировал выпускать Дуров, участникам проекта раздадут бесплатные токены под названием TON Crystal (TON). В общей сложности будет выпущено 5 млрд. TON. Из этого количества 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы (они будут заниматься подтверждением транзакций пользователей). «Пользовательские» 85% распределят по реферальной программе — TON можно будет получить за привлечение на блокчейн-платформу новых пользователей.

Чтобы стать участником сообщества, необходимо подписать «Декларацию о децентрализации». К участию не допускаются граждане США. Согласно декларации, токены TON дают право участвовать в обсуждении стратегии развития и управления блокчейн-платформы.

На момент запуска Free TON декларацию подписали более 170 участников (к вечеру 7 мая число подписавших превысило 1 тыс.). Помимо TON Labs — технологического партнера Telegram, который помогал в создании блокчейн-платформы, среди партнеров Free TON названы биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO, а также инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.

В сообщении команды разработчиков указано, что из-за юридических трудностей Telegram больше не может участвовать в развитии TON, однако разработанный ими софт можно свободно использовать без ограничений. Основная задача Free TON Community на данном этапе развития — как можно скорее создать полностью децентрализованную блокчейн-платформу, привлекая сотни независимых валидаторов для поддержки сети.