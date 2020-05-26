Бизнес в эпоху перемен. Как выжить, остаться на плаву и реализовать свои возможности с помощью IT

В этой статье специалист по лицензированию ПО Microsoft и управлению ПО как бизнес-активом (SAM) с 15-летним опытом Тимур Сабаев расскажет о новых перспективах в вопросах исследования IT-возможностей бизнеса, ответит на вопросы и даст ряд полезных рекомендаций.

Если вы думаете, что мир меняется, то вы безнадежно отстали. Мир уже изменился, и вы не успеваете за его изменениями. В нашей жизни давно прописались смартфоны, но в последнее время мы больше используем WhatsApp, чем SMS и даже разговоры. Оплатить телефоном? Без проблем, хотя еще лет пять назад это было странно. Да что телефоном? Часами уже платим. Дети не успевают научиться читать, но уже договариваются друг с другом, что принесут в садик, смайликами. Мы идем вечером провести время туда, где отличные отзывы от френдов. Не друзей, а незнакомых нам лично людей, которые высказывают свое мнение об интересных местах. В свое время Билл Гейтс написал книгу «Бизнес со скоростью мысли». Сейчас время такого бизнеса пришло. Мысль стала материальна.

Но так было уже вчера, на дворе XXI век, и это век информационных технологий. Сейчас мир продолжает меняться с невероятной скоростью! Скачки цен на нефть и медицинские маски, угрозы малому бизнесу, который не имеет денег переждать кризис, угроза подхватить смертельный недуг, ограничения на перемещение, сложности с бизнесом на развлечениях, туризме и рекламе. Это — сегодняшний кризис кризисов. Как это все пережить? Как остаться на плаву бизнесу? Где лежат идеи, которые могут быть поддержаны деньгами?

Ответ прост и сложен. Коммуникации и связь лежат в основе ответа. Нам сказали сидеть дома? Нет проблем. Фитнес-тренер ведет для женской группы занятия из дома, объединяя всех желающих в одну группу и отслеживая через камеру, что они делают. Так же поступает учитель, объясняя тему ученикам и контролируя домашнее задание. Доктор опрашивает больного, назначает лекарства без контакта, и только если «прижмет» — высылает бригаду забрать тяжелобольного в стационар. Друзья устраивают посиделки с песнями, тостами и общением — и тоже в сети. Торговцы продают свои продукты и товары через интернет, а курьеры их доставляют, используя карту и позиционирование. Основа всего — коммуникации и связь, для которых нужен качественный инструмент. Очень качественный.

Никого не удивляет, что качественный инструмент стоит денег. Спросите любого профессионала, и он скажет, сколько вложил в свой инструмент средств. Станки, смартфоны, транспорт и программное обеспечение — это инструмент. Не всегда дорогой, но качество прежде всего. Одним из таких качественных инструментов является Microsoft Office 365 и основа цифрового окружения и связи Microsoft Teams. Он позволяет общаться в любое время суток текстом, голосом, видео через любое устройство (Кто-то сказал телевизор? В принципе — да, если там есть Android) с любым количеством людей. Но это не только общение. Это еще и обмен документами, знаниями, видео/аудио записями, сайтами, историей общения и не только. Это единое окно, через которое удобно работать там, где удобно. «Мой офис там, где я» — вот мой стиль работы последние несколько лет. Неважно, где я сейчас нахожусь — дома, в дороге, офисе, отеле, аэропорту или в чистом поле. Есть связь — значит, я в деле. Я настроил свое рабочее место так, чтоб у меня все было всегда под рукой. Это не сложно, но очень удобно. Я могу быстро обсудить идею или со мной могут быстро проговорить что-то. Я не упускаю выгодные предложения и также быстро делаю их сам.

Для работы у меня есть смартфон и ноутбук. Мне нужен интернет и место, где я могу комфортно устроиться. Желательно сидеть, но можно и ходить, бегать, ехать или лететь. Для переговоров пригодится хорошая гарнитура. Кому-то нравится проводная, а кто-то поклонник беспроводных гарнитур — это дело вкуса. Тонкое место — энергия. Чем больше беспроводных технологий, тем быстрее разрядка наступит. Следовательно, нужен powerbank, который может подзарядить ваши гаджеты. Не лишним иметь и хорошую зарядку с собой. А устройства желательно иметь с мощным аккумулятором. И легкие, так как все это приходится таскать на себе. Хорошая сумка или рюкзак вам пригодится.

Все мои документы, файлы, контакты хранятся в едином хранилище и доступны мне с любого синхронизированного устройства. Все изменения мгновенно распространяются в той группе, с которой я общаюсь. Всем, кому не положено — доступа к документам не имеют без моего разрешения. Там могут быть важные финансовые, деловые или личные документы, но видят их и имеют право вносить изменения только те, кому я выдал разрешение. И если они внесут изменения, я увижу кто и что менял. А при необходимости всегда смогу вернуться к предыдущему варианту документа.

Давайте представим, где это можно использовать:

Сотрудник банка может удаленно пообщаться с клиентом, которому нужен кредит, необходимо открыть счет или получить карту. Сделать звонок, одновременно заполнить анкету, получить фото нужных документов, сделать запись разговора, подготовить договор. Доктор может камерой осмотреть пациента, заглянуть в горло, и при этом одновременно заполнить историю болезни с обращением, выписать рецепт и переслать его фото. И все это не рискуя посещать больных. Его расписание доступно в интернете и не нужно идти в поликлинику записываться и ждать своей очереди. Учитель может учить детей, давать им задания и контролировать выполнение различных работ, включая официальные контрольные. Без прямых контактов, но не теряя связь с учениками. Все требования стандартов образования будут выполнены. Продавец овощей и фруктов может камерой показать и дать выбрать заказчику понравившиеся продукты и тут же записать заказ. Невозможно передать запах, но это единственный минус. Этот заказ отнесет курьер. Государственный чиновник может лицом к лицу, через камеру, осуществлять личный прием граждан, при этом не только общаясь, но и заполняя документы и выписывая справки. Жизнь не остановить. Фитнес-тренер может проводить занятие, а по окончании каждому выдать рекомендации, скорректировать тренировки.

Все эти сценарии объединяет один момент: одновременное общение и работа с файлами/документами/информационными системами. Не переключаясь, не меняя приложения, не путаясь в разных хранилищах. Одновременно. При этом сохраняя историю общения и действий своих. В этом сила удобных инструментов. Они создают комфорт при работе.

Но мне могут возразить: «Красиво рассказываешь! Но заработает ли это у нас? Может мы зря потратим деньги, а это не безопасно, не заработает, к нам не применимо и мы уникальны!». Возможно и так. Как это узнать? Ответ на этот вопрос тоже есть. Надо исследовать. И я это тоже умею делать хорошо! Я готов подписать соглашение о неразглашении и заглянуть в ваш бизнес. Если вы мне доверяете, я своим опытным взглядом посмотрю, подумаю и выдам рекомендации, как использовать информационные технологии в вашем бизнесе, что можно улучшить или изменить. Сколько это будет стоить и какие трудности могут ожидать. Такие исследования проводятся в рамках технологии Software Asset Management (SAM). Они могут стоить денег, но, возможно, будут сделаны и бесплатно.

Что для этого нужно и как это будет выглядеть? Для начала нужно согласие. Затем формируется команда и график работ. Ни одна работа не может быть мгновенной. Вы собираете данные: количество компьютеров, смартфонов, людей, что работают, с каким программным обеспечением. Мы вместе фиксируем, что вы хотите получить в конце и как это может выглядеть. Далее, наш аналитик думает, берет интервью у вас, уточняя детали. Все это занимает от двух до четырех недель. И в конце появляется отчет — пояснительная записка, в которой сводятся все рекомендации, как достичь цели. Наш аналитик все это вам рассказывает, отвечает на уточняющие вопросы, возможно делает дополнения в отчет. И у вас появляется дорожная карта изменений. Вы берете паузу подумать, взвесить риски, и, если все устраивает — начинаете преобразование своего бизнеса. Мы готовы помочь и в том, что касается покупки нужного программного обеспечения и предоставить наших инженеров-экспертов для работ по изменениям. А после изменений мы готовы продолжать оказывать вам техническую поддержку. Или научить ваших специалистов выполнять все работы. Или подобрать партнера — подрядчика. Выбор за вами.

С нас — знания IT. С Вас — знания вашего бизнеса. Объединив эти знания, вы получите возможность развития в эпоху перемен.

С уважением, Ваша команда MONT.

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