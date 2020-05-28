Бизнес-моноблок HP EliteOne 800 G6 оценен в 1250 долларов

Компания HP представила новые бизнес-моноблоки EliteOne 800 G6, которые, по словам производителя, являются самыми производительными в своем классе.

Новинки характеризуются 23,8- и 27-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного ввода и без, процессорами вплоть до Intel Core i9 десятого поколения, дискретной видеокартой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon 5300M, до 32 Gb оперативной памяти DDR4-2666/3200.

Разрешение экрана младшей версии EliteOne 800 G6 составляет 1920 × 1080 точек, старшей — 1920 × 1080 или 2560 × 1440 пикселей. Предусмотрена выдвижная 5 Мп камера HD Popup, а опционально может быть добавлена инфракрасная камера.

В оснащение моноблока входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5, аудиосистема Bang & Olufsen со стереофоническими динамиками, сетевой Ethernet-контроллер, два порта USB Type-C, пять портов USB Type-A (три поддерживают скорость до 10 Гбит/с), интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0a.

В качестве операционной системы используется Windows 10. Цена на моноблоки HP EliteOne 800 G6 стартует от 1250 долларов.