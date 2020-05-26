Бета-версия бесплатного приложения для рисования Krita стала доступна для Android и Chrome OS

Большинство приложений для рисования профессионального уровня на Android или стоят слишком дорого, или предлагают только несколько простых функций бесплатно.

Приложение Krita представляет собой бесплатный растровый графический редактор с открытым исходным кодом. Десктопная версия Krita доступна на Windows, Linux и macOS, что делает приложение альтернативой платным продуктам, таким как Adobe Photoshop и Coral Painter.

Теперь команда разработчиков Krita объявила о выходе тестовой версии в Google Play. Использовать весь набор инструментов графического редактора смогут обладатели Android-планшетов и хромбуков. Отмечается, что для смартфонов Krita пока не подходит.

Бета-версия графического редактора для Android и Chrome OS основана на настольной версии Krita 4.2.9. В отличие от версий Krita в магазинах Steam и Windows Store версия в Google Play полностью бесплатна.

Уже сейчас бета-версия приложения доступна для скачивания в Google Play.