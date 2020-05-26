26.05.2020

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Бета-версия бесплатного приложения для рисования Krita стала доступна для Android и Chrome OS

Krita Android

Большинство приложений для рисования профессионального уровня на Android или стоят слишком дорого, или предлагают только несколько простых функций бесплатно.

Приложение Krita представляет собой бесплатный растровый графический редактор с открытым исходным кодом. Десктопная версия Krita доступна на Windows, Linux и macOS, что делает приложение альтернативой платным продуктам, таким как Adobe Photoshop и Coral Painter.

Теперь команда разработчиков Krita объявила о выходе тестовой версии в Google Play. Использовать весь набор инструментов графического редактора смогут обладатели Android-планшетов и хромбуков. Отмечается, что для смартфонов Krita пока не подходит.

Бета-версия графического редактора для Android и Chrome OS основана на настольной версии Krita 4.2.9. В отличие от версий Krita в магазинах Steam и Windows Store версия в Google Play полностью бесплатна.

Уже сейчас бета-версия приложения доступна для скачивания в Google Play.

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