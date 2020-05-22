Бэкап умер! Да здравствует бэкап!

Как можно покушаться на «святая святых» и ставить под вопрос саму необходимость создания резервных копий (или для простоты «бэкапа»)? Что произошло в индустрии, что позволяет задавать такие провокационные вопросы? Давайте постараемся в этом вместе разобраться, а заодно понять, в чем видит Veritas будущее технологий бэкапа и почему все же имеет место вторая часть провокационного заявления!

Защита данных от физических и логических ошибок, а также сбоев была, есть и останется критичной задачей для организаций. Подход к решению этой задачи претерпел существенные изменения за последние 20-25 лет, что на рынке существуют корпоративные решения по резервному копированию. Рост объемов данных и степень зависимости бизнеса от них вырос за прошедшее время в такой мере, что стало недостаточно иметь инструмент, каким бы он не был мощным, только для бэкапа данных. А стало необходимо видеть перед собой общую картину того, что корпоративные данные из себя представляют, какие IТ-приложения и бизнес-процессы их используют, насколько они критичны. И уже с пониманием этих аспектов строить целостную стратегию защиты данных, дифференцированную для разных типов информации и принимающую во внимание критичность различных наборов данных! Именно поэтому за последние несколько лет Veritas сфокусировал свои усилия на разработке интегрированной платформы управления данными (Enterprise Data Management Platform), цель создания которой — предоставить заказчикам комплексный законченный набор инструментов, позволяющих обеспечить защиту данных и вычислений в организации! Давайте более подробно посмотрим, что же представляет собой эта платформа управления данными и чем предлагаемый в ее рамках подход может быть нам полезен.

Итак, в основе технологической стратегии Veritas, положенной в основу интегрированной платформы управления данными, были взяты три ключевых принципа, три аспекта, без учета каждого из которых, по мнению Veritas, в настоящее время невозможно полноценно ответить на все вопросы, связанные с обеспечением доступности. Эти три аспекта выглядят следующим образом:

Понимание того, ЧТО есть наши данные и ГДЕ они находятся. Без понимания того, что представляет собой основной актив, его нельзя грамотно защитить. Организация оптимального хранения данных, размещение их таким образом, чтобы для разных по своей критичности для бизнеса типов данных было реализовано их хранение, достаточное для обеспечения необходимых параметров ДОСТУПНОСТИ, но одновременно с этим оптимальное, с точки зрения стоимости хранения. Смежный с этим вопрос — обеспечение доступности вычислений (или IТ-систем), работающих с этими данными, и предоставление возможности надежного переноса данных и вычислений, их миграции между вычислительными платформами и средами. Обеспечение защиты данных от физических и логических ошибок, а также сбоев посредством их резервного копирования. Это последняя в списке, но не последняя по степени значимости задача.

Veritas считает, что только эти три составляющие вместе позволяют реализовать настоящую защиту данных организации. Ведь невозможно, да и не нужно «накрывать» резервным копированием все накопленные данные, а без четкого понимания, где хранятся те или иные наборы данных, их нельзя защитить! Не разместив информацию оптимальным образом, с учетом ее критичности и требований по скорости доступа к ней и допустимому объему потерь, практически невозможно построить отказоустойчивую модель работы с данными!

Технологическая стратегия компании Veritas и направления разработки ПО также полностью подчинены принципам, сформулированным выше. Помочь разобраться с тем, что есть данные, где они располагаются и кто с ними работает, помогают технологии InfoStudio и Aptare, позволяющие получить логический срез — картинку по тому, кто с чем работает, и получить инструмент операционного контроля над инфраструктурой хранения данных соответственно. Реализовать задачи поиска данных и помочь в проведении электронных расследований поможет семейство технологий eDiscovery. Организовать оптимальное с точки зрения стоимости/производительности хранение почтовой переписки или файловых хранилищ сможет ПО Veritas Enterprise Vault. Построить долгосрочное хранилище данных, поддерживающее доступ по разным протоколам с использованием архитектуры частного облака, поможет ПО Veritas Access. Управление отказо- и катастрофоустойчивостью данных и вычислений в сложных гетерогенных архитектурах сможет реализовать ПО Veritas Infoscale. Этот же инструмент, совместно с технологией Veritas Resiliency Platform, окажется незаменимым подспорьем в проектах по миграции как единоразовых, подразумевающих единовременный переход на новую платформу, так и при миграции нагрузки из одного ЦОД в другой или на другую модель вычислений, например, при переходе с VMware на OpenStack. В решении вопросов защиты данных от сбоев и ошибок Veritas может быть полезным, предложив инструменты корпоративного уровня, например, NetBackup, а для организаций меньшего масштаба — BackupExec. C учетом роста количества пользователей, работающих «на удаленке», и вместе с ними объемов критичных корпоративных данных, «оседающих» на персональных компьютерах пользователей, снова повышается актуальность защиты персональных данных. И тут хорошим подспорьем может оказаться технология Desktop & Laptop Option (DLO), специально разработанная для резервирования данных на ноутбуках и Smart-устройствах пользователей.

Таким образом, не умаляя роли того самого бэкапа, достаточность которого мы поставили под вопрос в самом начале рассказа, мы вернулись к нему снова, но уже имея более полную и широкую картину того, какие вопросы нужно быть готовыми решить совместно или даже прежде вопроса о резервировании данных. Мы надеемся, что приведенные выше краткие доводы согласуются с вашими собственными мыслями и опытом и отражают реалистичную картину того, как в современных условиях необходимо подходить к вопросу обеспечения доступности данных! Если мы сумели вас заинтересовать, то продолжим рассмотрение отдельных вопросов управления доступностью данных и конкретных технологий в следующих публикациях.

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