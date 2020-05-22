Бэкап умер! Да здравствует бэкап!
Как можно покушаться на «святая святых» и ставить под вопрос саму необходимость создания резервных копий (или для простоты «бэкапа»)? Что произошло в индустрии, что позволяет задавать такие провокационные вопросы? Давайте постараемся в этом вместе разобраться, а заодно понять, в чем видит Veritas будущее технологий бэкапа и почему все же имеет место вторая часть провокационного заявления!
Защита данных от физических и логических ошибок, а также сбоев была, есть и останется критичной задачей для организаций. Подход к решению этой задачи претерпел существенные изменения за последние 20-25 лет, что на рынке существуют корпоративные решения по резервному копированию. Рост объемов данных и степень зависимости бизнеса от них вырос за прошедшее время в такой мере, что стало недостаточно иметь инструмент, каким бы он не был мощным, только для бэкапа данных. А стало необходимо видеть перед собой общую картину того, что корпоративные данные из себя представляют, какие IТ-приложения и бизнес-процессы их используют, насколько они критичны. И уже с пониманием этих аспектов строить целостную стратегию защиты данных, дифференцированную для разных типов информации и принимающую во внимание критичность различных наборов данных! Именно поэтому за последние несколько лет Veritas сфокусировал свои усилия на разработке интегрированной платформы управления данными (Enterprise Data Management Platform), цель создания которой — предоставить заказчикам комплексный законченный набор инструментов, позволяющих обеспечить защиту данных и вычислений в организации! Давайте более подробно посмотрим, что же представляет собой эта платформа управления данными и чем предлагаемый в ее рамках подход может быть нам полезен.
Итак, в основе технологической стратегии Veritas, положенной в основу интегрированной платформы управления данными, были взяты три ключевых принципа, три аспекта, без учета каждого из которых, по мнению Veritas, в настоящее время невозможно полноценно ответить на все вопросы, связанные с обеспечением доступности. Эти три аспекта выглядят следующим образом:
- Понимание того, ЧТО есть наши данные и ГДЕ они находятся. Без понимания того, что представляет собой основной актив, его нельзя грамотно защитить.
- Организация оптимального хранения данных, размещение их таким образом, чтобы для разных по своей критичности для бизнеса типов данных было реализовано их хранение, достаточное для обеспечения необходимых параметров ДОСТУПНОСТИ, но одновременно с этим оптимальное, с точки зрения стоимости хранения. Смежный с этим вопрос — обеспечение доступности вычислений (или IТ-систем), работающих с этими данными, и предоставление возможности надежного переноса данных и вычислений, их миграции между вычислительными платформами и средами.
- Обеспечение защиты данных от физических и логических ошибок, а также сбоев посредством их резервного копирования. Это последняя в списке, но не последняя по степени значимости задача.
Veritas считает, что только эти три составляющие вместе позволяют реализовать настоящую защиту данных организации. Ведь невозможно, да и не нужно «накрывать» резервным копированием все накопленные данные, а без четкого понимания, где хранятся те или иные наборы данных, их нельзя защитить! Не разместив информацию оптимальным образом, с учетом ее критичности и требований по скорости доступа к ней и допустимому объему потерь, практически невозможно построить отказоустойчивую модель работы с данными!
Технологическая стратегия компании Veritas и направления разработки ПО также полностью подчинены принципам, сформулированным выше. Помочь разобраться с тем, что есть данные, где они располагаются и кто с ними работает, помогают технологии InfoStudio и Aptare, позволяющие получить логический срез — картинку по тому, кто с чем работает, и получить инструмент операционного контроля над инфраструктурой хранения данных соответственно. Реализовать задачи поиска данных и помочь в проведении электронных расследований поможет семейство технологий eDiscovery. Организовать оптимальное с точки зрения стоимости/производительности хранение почтовой переписки или файловых хранилищ сможет ПО Veritas Enterprise Vault. Построить долгосрочное хранилище данных, поддерживающее доступ по разным протоколам с использованием архитектуры частного облака, поможет ПО Veritas Access. Управление отказо- и катастрофоустойчивостью данных и вычислений в сложных гетерогенных архитектурах сможет реализовать ПО Veritas Infoscale. Этот же инструмент, совместно с технологией Veritas Resiliency Platform, окажется незаменимым подспорьем в проектах по миграции как единоразовых, подразумевающих единовременный переход на новую платформу, так и при миграции нагрузки из одного ЦОД в другой или на другую модель вычислений, например, при переходе с VMware на OpenStack. В решении вопросов защиты данных от сбоев и ошибок Veritas может быть полезным, предложив инструменты корпоративного уровня, например, NetBackup, а для организаций меньшего масштаба — BackupExec. C учетом роста количества пользователей, работающих «на удаленке», и вместе с ними объемов критичных корпоративных данных, «оседающих» на персональных компьютерах пользователей, снова повышается актуальность защиты персональных данных. И тут хорошим подспорьем может оказаться технология Desktop & Laptop Option (DLO), специально разработанная для резервирования данных на ноутбуках и Smart-устройствах пользователей.
Таким образом, не умаляя роли того самого бэкапа, достаточность которого мы поставили под вопрос в самом начале рассказа, мы вернулись к нему снова, но уже имея более полную и широкую картину того, какие вопросы нужно быть готовыми решить совместно или даже прежде вопроса о резервировании данных. Мы надеемся, что приведенные выше краткие доводы согласуются с вашими собственными мыслями и опытом и отражают реалистичную картину того, как в современных условиях необходимо подходить к вопросу обеспечения доступности данных! Если мы сумели вас заинтересовать, то продолжим рассмотрение отдельных вопросов управления доступностью данных и конкретных технологий в следующих публикациях.
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