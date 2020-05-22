22.05.2020

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Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов

Bakcell

Чтобы удовлетворить растущий спрос абонентов на большие объемы данных компания Bakcell представила новый пакет интернета размером в 50 Gb, который предлагается всего за 30 манатов. Благодаря этому предложению Bakcell предоставляет своим абонентам возможность использовать весь потенциал самой лучшей и самой скоростной мобильной сети в Азербайджане. Этот большой пакет интернета будет полезен для тех абонентов, которые хотели бы смотреть или загружать высококачественный видеоконтент, иметь мгновенный доступ к социальным сетям и развлечениям, смотреть в прямом эфире потоковое вещание в формате HD, спортивные и концертные программы в режиме реального времени и использовать самые современные мобильные приложения.

«Современный клиентский опыт требует более быстрого и качественного мобильного интернета, а также большие объемы интернет-трафика. Мы рады предоставить нашим абонентам удобство использования современных телекоммуникационных услуг, таких как потоковое видео, социальные сети и другого высококачественного контента по всей стране. Мы продолжим совершенствовать наши предложения и услуги, чтобы обеспечить наилучший клиентский опыт, поддерживаемый лучшей сетью в Азербайджане», — отметил главный коммерческий директор Bakcell Рейнхард Зуба.

Интернет-пакет 50 Gb можно приобрести с помощью приложения «My Bakcell» или просто набрав специальный USSD-код.  Для получения более подробной информации посетите https://www.bakcell.com/ru/50gb-bundle.

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