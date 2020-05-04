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Azercell расширяет спектр услуг «Мобильная Оплата» и Paycell

Компания Azercell предлагает новые опции для перевода средств с баланса одного номера на другой. Теперь пользователи SimSim могут перевести баланс на сумму от 1 до 50 манатов как на предоплатные, так и постоплатные номера с помощью этой услуги «Мобильная Оплата». Максимальная сумма транзакций с одного номера в течение месяца составляет 500 манатов.

Напомним, что для активации услуги «Мобильная Оплата» необходимо загрузить многофункциональное мобильное приложение Azercell KABİNETİM и принять определенные условия, подписав соответствующее электронное соглашение.

В то же время Azercell также предлагает и новые возможности в рамках услуги Paycell. Начиная с 23 апреля абоненты Azercell могут отправить подарочный баланс на сумму 2 или 5 манатов наряду с 0,2, 0,5 или 1 манатов на предоплатный номер (SimSim) с помощью Paycell. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно указать номер получателя в тексте SMS и отправить его на короткий номер 2206 для транзакции суммы в размере 2 маната и 2208 — для перечисления 5 манатов.

Отметим, что, учитывая условия особого карантинного режима, объявленного в связи с пандемией коронавируса, Azercell приостановил тарификацию запросов в рамках сервисов «Мобильная Оплата» и Paycell.

Ознакомиться с подробной информацией об услуге «Мобильная Оплата» можно по следующей ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/payment_balance/mobile_payment.

Для получения дополнительной информации об услуге Paycell, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/zero_balance_options/paycell/.

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