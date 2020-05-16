Azercell продолжает поддержку малоимущих семей, проживающих в регионах Азербайджана

Компания Azercell продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Компания в третью неделю священного месяца Рамазан, как и в предыдущие две, организовала очередную раздачу наборов продовольственных товаров еще 1000 малоимущих семей, проживающих в регионах Азербайджана в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

В целом, в период месяца Рамазан, в рамках своего благотворительного проекта, компания предполагает раздачу продовольствия 4000 малоимущих семей, согласно списку Министерства Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики. Наборы продовольственных товаров доставляются адресатам со стороны ООО “Азерпочт”, Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики.

Отметим, что сотрудники Azercell также присоединились к благотворительным инициативам компании. В течение последних двух недель “Azercell Könüllüləri” (Волонтеры Azercell), в свою очередь, ежедневно посещали малоимущие семьи, раздавали им продовольственную помощь. “Azercell Könüllüləri” готовы продолжить свою деятельность в этом направлении с целью поддержать граждан в трудные времена.

Благотворительные акции, организованные компанией Azercell направлены на улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения вышеуказанной инфекции.