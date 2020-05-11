Azercell представляет тариф «Yeni Hər Yerə»!

Компания Azercell запускает тариф “Yeni Hər Yerə”, представляющий больше возможностей для более доступного общения абонентов постоплатной системы. В рамках нового тарифа Azercell предлагает абонентам не только единую цену на локальные звонки, но и 500 Mb интернета. Так, начиная с 5 мая, абоненты постоплаты, заплатив всего 5 манатов, получают 500 Mb интернета и возможность звонить по всем направлениям внутри страны за 5 гяпик за минуту. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно отправить ключевое слово Yeni на короткий номер 650, либо набрать на экране телефона комбинацию *750*5#yes. Также, новый тариф можно активировать и через мобильное приложение Azercell «Kabinetim».

Ознакомиться с подробной информацией о тарифе можно по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/postpaid/new_her_yere/.