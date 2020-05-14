14.05.2020

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Azercell представляет новую версию мобильного приложения «Kabinetim»

Kabinetim

Компания Azercell предоставила в пользование абонентов новую версию мобильного приложения «Kabinetim» («Мой кабинет»), разработанного с целью обеспечить пользователей лучшим абонентским опытом. Теперь приложение обладает еще более удобными функциональными и цифровыми характеристиками, что упростит его пользование абонентами и сделает некоторые  функции для них более доступными.

Так, новая версия мобильного приложения «Kabinetim» предоставит абонентам возможность получить информацию об официальном владельце используемого им номера. Воспользоваться услугой очень просто — нужно перейти на внешнее меню в программе. Еще одно нововведение было сделано в разделе «Mənim Profilim» («Мой профиль»). В этом разделе, наряду с именем и фамилией владельца номера, есть возможность ввести дополнительный контактный номер и адрес электронной почты. Обе эти функции предназначены для физических лиц.

Отныне с улучшенной системой мобильных платежей абоненты предоплаты могут из кабинета своего номера пополнить баланс другого Azercell номера. Кроме того, в обновленном мобильном приложении «Kabinetim» также усовершенствованы разделы «Интернет» и «Оплата».

Одной из важных особенностей приложения является то, что абоненты пользуются представленными здесь сервисами, не потратив свои мегабайты. Многофункциональное приложение «Kabinetim», доступное для платформ iOS и Android, можно загрузить из App Store или PlayStore. Если приложение не обновилось автоматически, следует воспользоваться ссылкой bit.ly/Kabinetim для загрузки.

Мобильное приложение предоставляет пользователям возможность управлять номером, контролировать и пополнять баланс, активировать интернет-пакеты, а также интернет-пакеты для роуминга, менять тарифные пакеты и выполнять многие другие операции. Через онлайн-чат приложения «Kabinetim», поддерживающего  азербайджанский, русский и английский языки, можно обратиться в службу поддержки Azercell и подключиться к услугам посредством QR-сканирования.

Компания Azercell, нацеленная на повышение удовлетворенности абонентов за счет внедрения инноваций цифрового мира, продолжит расширять функциональность приложения «Kabinetim». Так, пользователи могут направлять свои предложения относительно мобильного приложения на [email protected].

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