23.05.2020

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Azercell поддержал более 4000 семей в регионах Азербайджана!

Azercell

Компания Azercell продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Так, в четвертую неделю священного месяца Рамазан, компания направила очередную партию продовольственной помощи более 1000 малоимущих семей, проживающих в регионах страны. В целом, в рамках своего благотворительного проекта, Azercell организовал раздачу наборов продовольственных товаров более 4000 семей, проживающих в условиях социальной изоляции в связи с карантином. Так, в течение месяца Рамазан, жители Джалилабада, Дашкесана, Физули, Гянджи, Геранбоя, Гейчая, Гейгеля, Гаджигабула, Хызы, Нафталана, Ходжалы, Зангилана, Шуши и Калбаджара получили продовольственную помощь от Azercell.

Наборы продовольственных товаров были доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт», Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, согласно списку малоимущих семей, предоставленному Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

Напомним, что Azercell также оказал поддержку около 6000 малоимущих семей, имеющих одного и более членов семьи с инвалидностью I группы, и в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» организовал для них раздачу наборов продовольственных товаров по случаю праздника Новруз и в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса (COVID-19).

Кроме этого, присоединившись к благотворительным инициативам лидера сотовой связи в период карантина, группа «Azercell Könüllüləri» (Волонтеры Azercell), состоящая из сотрудников компании, посещала малоимущие семьи и оказывала им продовольственную помощь.

Следует отметить, что ООО «Azercell Telekom» реализовало множество социальных проектов и благотворительных акций в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.

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