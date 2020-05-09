Azercell отправил наборы продовольственных продуктов всем ветеранам Второй мировой войны в стране

Компания Azercell выступила с благотворительной инициативой по случаю знаменательной даты для всего мира — Дня Победы над фашизмом. В 75-летие Победы, совпавшее с пандемией коронавируса, ведущий оператор мобильной связи страны, порадовал ветеранов Второй мировой войны, являющихся живым примером доблести, отваги и патриотизма для молодого поколения, ценными наборами продовольственных продуктов. В рамках благотворительной акции Azercell навестил и поздравил всех ветеранов войны, проживающих в различных городах и регионах Азербайджана. Подарки были доставлены по адресам ООО «Azərpoçt» при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий республики.

Следует отметить, что Azercell, относящийся с заботой ко всем ветеранам, имеющим бесспорные заслуги в защите Отечества в различные военные годы, начиная с 2015 года проводит для них эксклюзивную кампанию “Ветеран”. В рамках этой кампании ветераны войны получают в подарок на баланс 100% всей загруженной суммы ежемесячно при каждом первом пополнении баланса. Отметим, что Ветераны войны, которые пользуются предоплатыми номерами (Sim-Sim), могут активировать кампанию, обратившись в Центры Абонентской Службы Azercell.

Во время Второй мировой войны, в период 1941-1945 гг., Азербайджанский народ отправил на фронт более 600000 сыновей и дочерей, продемонстрировав настоящий героизм во имя Великой Победы над фашизмом, как на поле боя, так и в тылу. Azercell желает всем ветеранам, сражавшимся и защищавшим Отечество в различные годы, долгой жизни и крепкого здоровья! Наши победы еще впереди!