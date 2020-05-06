AWS Elemental Link: стриминг видео через SDI и HDMI сразу в Amazon Cloud

Компания Amazon облегчает доступ пользователям к стриминговым сервисам Amazon Web Services (AWS). Приставка под названием Elemental Link принимает сигналы видео и отправляет их через интернет в облако AWS.

Elemental Link связывается с соответствующим сервисом AWS Elemental MediaLive. Во время заказа приставки покупатель вводит информацию учетной записи, поэтому устройство сразу же получает доступ к AWS пользователя и начинает передавать захваченный сигнал видео в облако.

Amazon не указывает аппаратную конфигурацию, но приставка охлаждается пассивно и потребляет не более 10 Вт.

Кроме простого процесса установки, который выполняется еще на этапе заказа, Elemental Link очень легко обслуживать. Приставка предлагает разъемы 3G-SDI, HDMI, Ethernet и питание. Сигнал видео подается через 3G-SDI или HDMI. Максимальное разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей на 60 Hz. Передача выполняется через Ethernet, причем данный порт можно использовать и для питания благодаря поддержке PoE. Если PoE нет, то можно воспользоваться внешним блоком питания. Имеется и порт USB, для чего он предназначен, компания не указывает. Amazon не приводит оценки качества потока, разве что обещает достаточно эффективное кодирование. От этапа подключения кабелей до старта вещания проходит всего 60 сек.

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Приставка весит всего 450 гр. Стоимость Elemental Link составляет 995 долларов, ее уже можно заказать в США.