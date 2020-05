Аудит информационной безопасности с помощью Quest Software

Сегодня мы начнем знакомство с продуктами компании Quest Software — производителя программного обеспечения для управления, мониторинга и безопасности IT-инфраструктуры и облачных приложений. И начать стоит с решений этого вендора для аудита инфраструктуры и диагностики информационной безопасности. Давайте рассмотрим вопросы, которые нужно решить в рамках аудита, а также набор инструментов от Quest Software для выявления, предотвращения и расследования инцидентов информационной безопасности на основе машинного обучения (Change Auditor Threat Detection), сбора логов с объектов инфраструктуры (InTrust), аудита текущей конфигурации (Enterprise Reporter) и вывода данных аудита по всем перечисленным системам в одном интерфейсе (IT Security Search).

Аудит IТ-безопасности определяет соответствуют ли информационная система и ее сопровождение ожиданиям клиентов и стандартам компании. В Quest Software считают, что система аудита должна обладать следующими возможностями:

определять и выявлять типичную и нетипичную активность;

конструировать запросы и фильтровать данные в массиве событий для получения нужной информации;

эскалировать события на группу ответственных;

иметь преднастроенные отчеты, по которым можно выявлять нетипичную активность.

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что аудит в сфере информационной безопасности осуществляется по остаточному принципу. То есть аудит изменений выполняет отдел, который также загружен и другими задачами. Из этого вытекает, по крайней мере, три проблемы:

Первая проблема — использование встроенных инструментов аудита. Под встроенными инструментами имеются в виду, например, оснастка Windows или специальные скрипты на Power Shell. Разумеется, с помощью таких средств об инциденте можно узнать только постфактум. С ростом организации растет количество пользователей и изменений. В связи с этим и цифровой обмен с каждым годом меняется в большую сторону. Вторая проблема аудита — увеличение количества изменений в связи с ростом инфраструктуры. Рост может быть связан с увеличением штата сотрудников или количества клиентов, но вне зависимости от этого величина количества изменений будет пропорционально увеличиваться. На аудит серьезное влияние оказывают не только внутренние факторы, но и внешние, например, требования государственных органов или корпоративных политик. А это непосредственно связано с третьей проблемой аудита — отсутствием подходящих инструментов для соответствия требованиям. При отсутствии подходящих инструментов администраторы систем или не контролируют требуемые изменения, или делают это, но подручными средствами.

Теперь перейдем к обзору инструментов, которые в состоянии помочь решить эти проблемы.

Оперативный аудит событий информационной безопасности

В ряде компаний системы аудита строятся на основе Power Shell, а скрипты обычно поддерживаются силами одного Windows-администратора. В этом нет серьезной проблемы до момента увольнения этого сотрудника, когда новый администратор вынужден искать новое средство аудита или заниматься написанием собственных скриптов. Change Auditor — легкий и понятный в использовании инструмент оперативного аудита изменений в среде Microsoft и на дисковых массивах, доступный к использованию для любого администратора вашей компании. С его помощью поддерживаeтся аудит AD, Azure AD, SQL Server, Exchange, Exchange Online, Sharepoint, Sharepoint Online, Windows File Server, OneDrive for Business, Skype for Business, VMware, NetApp, EMC и FluidFS. Он также подходит и для гибридных окружений. Есть предустановленные отчеты на соответствие стандартам GDPR, SOX, PCI, HIPAA, FISMA, GLBA. Кроме аудита, в Change Auditor можно блокировать изменения, например, запретить добавление в группу AD новых пользователей или изменение файла/папки.

В Change Auditor есть дополнительный модуль аналитики — Threat Detection, который работает на основе машинного обучения (ML) и анализа пользовательского поведения (UEBA). Treat Detection на вход получает события из Change Auditor за последние 30 дней и выявляет нетипичное поведение пользователей: вход из необычного места или в необычное время, неудачный ввод пароля несколько раз подряд на контроллере домена, вход на запрещенный файловый ресурс и так далее. Модуль анализирует события в нескольких измерениях и сообщает об аномальных активностях.

Аудит конфигурации инфраструктуры

Следующий инструмент понравится тем, кто давно хотел навести порядок в своей Windows-инфраструктуре, но все никак не находил свободного времени. Enterprise Reporter, инструмент отчетности, извлекает данные по объектам из AD, Azure AD, SQL Server, Exchange, Exchange Online, Windows File Server, OneDrive for Business и ресурсов Azure (виртуальные машины, группы сетевой безопасности и другие объекты) и строит наглядные отчеты. Основная ценность продукта — уже имеющийся набор отчетов, что позволяет увидеть уязвимости сразу же после установки. Среди таких отчетов:

пользователи, не входившие последние 30 дней;

пользователи с истекшим паролем;

пользователи привилегированной группы, не входившие последние 30 дней;

Windows-сервисы, которые работают не под локальной системной учеткой;

ПО, установленное на серверы с ролью контроллера домена;

установленные на серверы хотфиксы;

настройки безопасности на серверах;

вложенные группы и пользователи во вложенных группах;

разрешения Active Directory;

разрешения для папок на файловом хранилище и другие.

Кстати, если у вас в компании есть требования к отчетам или вы захотите брендировать документ, то Quest Software предлагает специальный конструктор.

Сбор и анализ логов

Другой источник данных по событиям информационной безопасности — логи. В них можно найти если не все, то почти все. После их сбора хорошо бы их нормализовать и структурировать, чтобы проводить корреляцию между событиями, например, в AD и каком-нибудь текстовом логе. InTrust — инструмент сбора и анализа логов из разнородных источников. Он может забирать Windows-логи, текстовые логи и syslog от сетевых устройств. После сбора вся статистика по событиям приводится к следующему виду: что, где, когда произошло, кем и откуда было выполнено действие. InTrust может обрабатывать до 60000 событий в секунду из 10000 источников. «Сырые» данные хранятся во встроенном хранилище с коэффициентом сжатия 20:1. Есть даже готовые интеграции с некоторыми SIEM-системами, что поможет сэкономить на лицензиях, так как InTrust хранит «сырые» данные в своем хранилище и отправляет в SIEM только статистику по событиям.

Консолидация данных

Чтобы концепция безопасности выглядела завершенной, данные из всех источников желательно объединить и наблюдать за происходящим в одном окне, дополнительно коррелируя все события для молниеносного выявления корневой причины. IT Security Search — инструмент для глобального полнотекстового поиска по данным оперативного аудита, аудита конфигурации инфраструктуры и данных из логов. Все данные извлекаются в режиме реального времени из связанных систем. Можно ввести имя пользователя, рабочей станции, тип события или все что угодно и обнаружить связанные по этому признаку события или конфигурации. При формировании запросов можно использовать логические выражения. Из результатов запроса удобно строить отчеты и направлять их заинтересованным лицам по расписанию. Из интерфейса IT Security Search можно также делать откат по изменениям в AD. То есть, например, можно восстановить удаленного по ошибке пользователя со всеми его атрибутами. Это реализуется при помощи интеграции с еще одним продуктом Quest — Recovery Manager for Active Directory.

Главная цель сегодняшней статьи — познакомить вас с семейством продуктов Quest Software для аудита информационной безопасности.

