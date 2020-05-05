05.05.2020

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Apple WWDC 2020 стартует 22 июня — впервые в онлайн-формате

Apple WWDC 2020

Компания Apple объявила дату проведения WWDC 2020. Впервые мероприятие будет проходить в онлайн-формате, и впервые оно будет доступно для всех и абсолютно бесплатно.

В этом году ежегодная конференция для разработчиков начнется 22 июня, в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer.

«В этом году конференция WWDC не только пройдет в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберется вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать еще более удивительные приложения и сервисы. По мере приближения WWDC20 мы будем сообщать новые подробности об этом замечательном мероприятии», — отметил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.

Также компания сообщила, что в рамках мероприятия проведет конкурс Swift Student Challenge, во время которого разработчики-учащиеся смогут продемонстрировать свои навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift. Подробная информация о конкурсе размещена по следующей ссылке.

В 2020 году WWDC состоится уже в 31-й раз. Разработчики смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS, а также пообщаться с инженерами Apple, которые создают данную экосистему и приложения для нее.

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