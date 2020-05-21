Apple выкупила права на показ фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом за 70 млн. долларов

Компания Apple выкупила права на показ фильма «Грейхаунд» («Greyhound») у Sony Pictures.

Apple заплатила за право размещения фильма в каталоге Apple TV+ сроком на 15 лет около 70 млн. долларов, при бюджете фильма в 50 млн. долларов.

Теперь картина является эксклюзивом стримингового сервиса Apple TV+. Дата премьеры пока не уточняется.

Изначально компания Sony Pictures, которая занималась производством фильма, планировала устроить премьеру фильма «Грейхаунд» 12 июня в кинотеатрах. Однако, из-за пандемии коронавируса кинотеатры пока закрыты, поэтому дебют «Грейхаунд» состоится онлайн.

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Сценаристом фильма и исполнителем главной роли является Том Хэнкс. Картина перенесет зрителей во времена Второй Мировой войны, когда США отправила на помощь союзникам 37 вооруженных суден. Офицер Эрнст Крауз вместе со своей командой на корабле «Грейхаунд» пытаются дать отпор противнику. Главному герою приходится также сражаться со своими внутренними переживаниями, ведь он впервые принимает участие в военных действиях.

До настоящего времени в библиотеке Apple TV+ появлялись фильмы только собственного производства. «Грейхаунд» станет одним из самых крупных и дорогих фильмов, которые станут доступны в сервисе Apple TV+ в ближайшее время.