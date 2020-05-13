Apple TV + подписывает контракт с режиссером легендарной телевизионной рекламы Apple 1984 года Ридли Скоттом
Продюсерская компания известного режиссера Ридли Скотта подписала первый контракт с Apple TV +. Портфолио режиссера включает в себя такие блокбастеры, такие как «Лучший стрелок» и «Марсианин», а также ряд известных сериалов. Но отношения Apple и Риддли Скотта на самом деле уходят практически к истокам самой компании. А именно, Ридли Скотт руководил съемками культовой рекламной кампании 1984 года, которую Apple использовала для запуска оригинального Macintosh.
Новая сделка означает, что Scott Free Productions будет работать над новыми телевизионными шоу и передавать проекты Apple. Apple может транслировать сериалы на Apple TV + или передать их в другие сети и потоковые сервисы. Стоит отметить, что у Риддли Скотта уже есть готовый контент для Disney + и HBO Max, сообщает 9to5mac.com.