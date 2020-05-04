Компания Apple представила обновленный MacBook Pro 13. В ноутбуке по-прежнему используется 13,3-дюймовый IPS-дисплей Retina с яркостью 500 кд/м2 и разрешением 2560 × 1600 точек.

В новых MacBook Pro 13 используются процессоры Intel Core восьмого и десятого поколений. Каждый имеет четыре ядра и восемь потоков. В базовой модели будет использоваться Core i5 восьмого поколения с частотой до 3,9 GHz или Core i7 восьмого поколения с частотой до 4,5 GHz. Более продвинутая модификация предлагает Core i5 и Core i7 десятого поколения. Дискретная графика в 13-дюймовых MacBook Pro по-прежнему не предусмотрена. У версий на Core восьмого поколения за работу с графикой будет отвечать Iris Plus 645. Модификации на Core десятого поколения предложат Iris Plus вплоть до старшей версии G7.

Базовая модель оснащена 8 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR3-2133. Версии на Core десятого поколения оснащены 16 или 32 Gb памяти LPDDR4X-3733. Для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители с интерфейсом PCIe от 256 Gb до 4 Tb (объем SSD удвоен во всех конфигурациях).

Новый MacBook Pro 13 получил клавиатуру Magic Keyboard — усовершенствованный механизм «ножницы» и ход клавиш 1 мм.

Стоимость базовой версии нового Apple MacBook Pro 13 составляет 1299 долларов, старшая модификация оценена в 2000 долларов. Самая доступная версия на чипе Core i5 десятого поколения будет предложена за 1799 долларов, а получить Core i7 этого же поколения можно за доплату в 300 долларов.

Топовая версия с Core i7 поколения Ice Lake, 32 Gb ОЗУ и SSD объемом 4 Tb предлагается за 3600 долларов.