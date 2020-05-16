Apple купила NextVR, разработчика VR и AR-технологий

Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR, сообщает агентство Bloomberg. В интервью агентству представители Apple дали стандартный комментарий о приобретении: «Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы».

Официальный сайт NextVR уже заменен лендинговой страницей, на которой говорится, что теперь стартап движется в новом направлении.

Сумма сделки не называется. Предполагается, что она составила около 100 млн. долларов. Судя по всему, компания планирует выйти на рынок VR и AR-технологий и представить свои собственные продукты. Apple сможет использовать приобретение для монетизации рынка видеоконтента через имеющиеся у NextVR патенты с целью его создания для сторонних и собственных платформ.

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Компания NextVR, базирующаяся в Калифорнии, имеет опыт объединения виртуальной реальности со спортивными и развлекательными мероприятиями. Сейчас компания предоставляет возможности виртуальной реальности для трансляции различных событий на гарнитуры PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo. NextVR поддерживает партнерские отношения с NBA, Fox Sports, Wimbledon и другими компаниями в области музыки и спорта.