21.05.2020

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AnTuTu составил рейтинг производительности процессоров для Android-смартфонов

AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг производительности платформ, используемых в смартфонах на основе Android. Всего в список, представленный в формате инфографики, вошло более 50 моделей чипов.

Первую строчку рейтинга занимает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865. На втором месте — Samsung Exynos 990. Третья строчка досталась прошлогоднему Snapdragon 855 Plus. На четвертой позиции Kirin 990 5G и замыкает пятерку самых мощных решений базовая версия Qualcomm Snapdragon 855.

В первую десятку также вошли Samsung Exynos 9825 и 9820, Kirin 990, 985 и 980. В число лидеров вошли и новые решения MediaTek — Dimensity 1000L и Dimensity 820.

Сообщается, что в рейтинге AnTuTu учитывались только оценки CPU и GPU платформ. Для составления инфографики взяли оценки со всех смартфонов, использующих эти процессоры.

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