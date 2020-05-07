07.05.2020

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AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных смартфонов апреля

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов апреля на основе Android. Вся десятка лучших по-прежнему основана на флагманской мобильной платформе Snapdragon 865.

OPPO Find X2 Pro занимает первое место, второй месяц подряд. Результат смартфона в рейтинге — 607147 баллов. Oppo Find X2, набравший 602191, переместился на второе место, опередив Xiaomi Mi 10 Pro. Третье место занял смартфон iQOO Neo 3 с результатом 600893 баллов.

Со второго (в марте) на четвертое место рейтинга переместился Xiaomi Mi 10 Pro (599859 баллов). Пятое место занял OPPO Ace 2 (594678).

В десятку также попали смартфоны Redmi K30 Pro (594328), iQOO 3 (587510), Realme X50 Pro (587386), Vivo NEX 3S (586515) и Black Shark 3 Pro (586062).

Разработчики AnTuTu отметили, что смартфоны с более высокой частотой обновления экрана (90/120 Hz и выше) и быстрым накопителем (UFS 3.1 или UFS 3.0 с Turbo Write) имеют более высокую производительность.

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