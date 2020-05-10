AMD Ryzen Pro 4000: процессоры для тонких бизнес-ноутбуков

Компания AMD представила новую серию мобильных процессоров Ryzen Pro 4000 для ультратонких ноутбуков бизнес-класса. Новинки главным образом отличаются от вышедших ранее потребительских Ryzen 4000 более продвинутыми возможностями для защиты информации.

Было представлено три новые модели Ryzen Pro. Это четырехъядерный Ryzen 3 Pro 4450U, шестиядерный Ryzen 5 Pro 4650U и восьмиядерный Ryzen 7 Pro 4750U. Все три процессора поддерживают SMT. Базовые частоты процессоров составляют от 1,7 до 2,5 GHz, а максимальные в режиме Boost достигают 3,7–4,1 GHz. У новых процессоров имеется встроенная графика Vega второго поколения.

По заверениям AMD, Ryzen 7 Pro 4750U — самый быстрый бизнес-процессор для ультратонких ноутбуков: 8 ядер, 16 потоков и до 33% больше производительности в многопоточном режиме, чем у конкурентов.

В сравнении с предыдущим поколением этот чип вдвое производительнее на ватт и имеет 37% прироста быстродействия при работе с Microsoft Office. Также заявляется высокая энергоэффективность: Ryzen 7 Pro способен обеспечить более 20 часов автономной работы в «системах премиум-класса».

Особенностью процессоров серии AMD Ryzen Pro 4000 стала поддержка функций AMD Pro, в число которых входит защита данных с помощью AMD Memory Guard и поддержка Microsoft Endpoint Manager.