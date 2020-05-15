Amazon обновила планшет Fire HD 8

Компания Amazon обновила недорогой планшет Fire HD 8. Новинка получила более мощный процессор и больше памяти, а также более привлекательный дизайн по сравнению с моделью прошлого поколения.

Как и предшественник, планшет оснащен 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 800 точек. Теперь в нем используется четырехъядерный процессор, работающий на частоте 2,0 GHz. По заверению Amazon, он обеспечивает прирост производительности на 30%, по сравнению с Fire HD 8 предыдущего поколения. Оперативной памяти теперь установлено 2 Gb, емкость встроенного хранилища составляет 32 или 64 Gb. Есть слот для карт microSD объемом до 1 Tb.

Планшет имеет тыльную и фронтальную камеры с разрешением 2 Мп. Компания не сообщила подробности о характеристиках батареи, отметив лишь, что ее емкости достаточно для автономной работы в смешанном режиме в течение до 12 часов. Для зарядки предусмотрен порт USB-C. Есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 3.5-мм аудиоразъем.

Стоимость новинки начинается от 90 долларов, он уже доступен для предварительного заказа на сайте Amazon. Поставки начнутся 3 июня.

Также пользователям предлагаются еще две новые модели. Одна из них — это Fire HD 8 Plus, которая получила 3 Gb оперативной памяти, поддержку беспроводной зарядки (при наличии совместимой док-станции), возможность более быстрой проводной зарядки (через адаптер на 9 Вт) и шесть месяцев подписки Kindle Unlimited.

Стоимость Fire HD 8 Plus – 110 долларов.

Другая модель – это Fire HD 8 Kids Edition, предназначенная для детей. Технические характеристики полностью соответствуют Fire HD 8, но в дополнение имеется защитный чехол и двухлетняя гарантия. Вместе с планшетом предоставляется годичная подписка Amazon FreeTime Unlimited, обеспечивающая доступ к более чем 20000 книг, видео, приложений, игр и т. д.

Стоимость Fire HD 8 Kids Edition – 140 долларов.

Продажи новых моделей также начнутся 3 июня.