19.05.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыAmazfit Ares: защищенные smart-часы стоимостью 70 долларов

Amazfit Ares: защищенные smart-часы стоимостью 70 долларов

Amazfit Ares

Компания Huami представила новые smart-часы Amazfit Ares. Модель получила 1,28-дюймовый экран, который может автоматически регулировать яркость изображения. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3, корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната. Часы соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G.

Пользователь может выводить на экран до 40 всевозможных характеристик для отслеживания и анализа своей активности в режиме реального времени. Всего же smart-часы рассчитаны на мониторинг 70 видов упражнений как в помещении, так и на улице (бег, ходьба, плавание, танцы и другие).

Amazfit Ares

Гаджет защищен от воды по стандарту 5ATM, а также оснащен модулями GPS и ГЛОНАСС. Также в оснащение вошел датчик частоты сердечных сокращений Biotracker PPG и барометр.

Amazfit Ares могут отображать дату, время, прогноз погоды, уведомления приложений, информацию о звонках и сообщениях и так далее.

Емкость встроенного аккумулятора Amazfit Ares составляет 200 мАч. В режиме часов модель способна проработать до 90 суток, с активированным датчиком пульса — около двух недель, а с отслеживанием местоположения — около суток. Габариты составляют 46,5 х 55,6 х 14 мм, вес – 49 гр.

Smart-часы Amazfit Ares будут доступны в двух расцветках корпуса (черном и цвета хаки) по цене 70 долларов. В Китае прием предварительных заказов начинается уже сегодня. В продажу устройство поступит 1 июня.

ТЕГИ:
Kia оснастит недорогие электромобили сверхбыстрой зарядкой на 800 В
Выставка Gamescom 2020 пройдет в цифровом формате с 27 по 30 августа
Новости по теме
Гаджеты
Xiaomi ağıllı saat təqdim etdi
Гаджеты
Стали известны стоимость и сроки
Гаджеты
Huami, Amazfit X ağıllı saatları
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!