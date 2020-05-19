Amazfit Ares: защищенные smart-часы стоимостью 70 долларов

Компания Huami представила новые smart-часы Amazfit Ares. Модель получила 1,28-дюймовый экран, который может автоматически регулировать яркость изображения. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 3, корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната. Часы соответствуют военному стандарту MIL-STD-810G.

Пользователь может выводить на экран до 40 всевозможных характеристик для отслеживания и анализа своей активности в режиме реального времени. Всего же smart-часы рассчитаны на мониторинг 70 видов упражнений как в помещении, так и на улице (бег, ходьба, плавание, танцы и другие).

Гаджет защищен от воды по стандарту 5ATM, а также оснащен модулями GPS и ГЛОНАСС. Также в оснащение вошел датчик частоты сердечных сокращений Biotracker PPG и барометр.

Amazfit Ares могут отображать дату, время, прогноз погоды, уведомления приложений, информацию о звонках и сообщениях и так далее.

Емкость встроенного аккумулятора Amazfit Ares составляет 200 мАч. В режиме часов модель способна проработать до 90 суток, с активированным датчиком пульса — около двух недель, а с отслеживанием местоположения — около суток. Габариты составляют 46,5 х 55,6 х 14 мм, вес – 49 гр.

Smart-часы Amazfit Ares будут доступны в двух расцветках корпуса (черном и цвета хаки) по цене 70 долларов. В Китае прием предварительных заказов начинается уже сегодня. В продажу устройство поступит 1 июня.