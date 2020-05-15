Alienware Area 51m R2 — мощный игровой ноутбук с процессорами Intel 10-го поколения

Компания Dell в рамках бренда Alienware представила новый геймерский ноутбук Area 51m R2. Благодаря использованию настольных процессоров Intel десятого поколения и последних видеокарт от NVIDIA и AMD, новинка является одним из мощнейших ноутбуков на рынке

В качестве процессора на выбор предлагается восьмиядерный Intel Core i7-10700/10700K или десятиядерный Core i9-10900/10900K. Предусмотрена поддержка до 64 Gb оперативной памяти DDR4-2933 MHz или до 32 Gb DDR4-3200 MHz. Хранилище данных может включать два SSD суммарным объемом до 4 Tb.

В базовой комплектации ноутбука установлена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с 6 Gb памяти GDDR6. На выбор также предлагается NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Gb GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 Gb GDDR6), NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (8 Gb GDDR6) и AMD Radeon RX 5700M (8 Gb GDDR6).

Ноутбук оснащается дисплеем диагональю 17,3 дюйма. В зависимости от модификации это может быть панель Full HD или 4K UHD с разными характеристиками. Full HD панель с частотой 300 Hz и временем отклика 3 мс, 4K UHD панель с яркостью 500 нит и охватом 100% цветового пространства Adobe RGB. Они дополняют доступные ранее опции Full HD с частотой 144 Hz и FHD с частотой 144 Hz плюс поддержка G-Sync. При этом во всех модификациях имеется поддержка технологии отслеживания взгляда Tobii Eyetracking.

В ноутбуке установлено два 70-мм вентилятора с 53 лопастями на каждом. Набор портов включает: RJ-45, три USB 3.2, Thunderbolt 3, HDMI 2.0b, Mini-DisplayPort 1.4, аудиоразъемы, два картридера (SD и microSD) и порт подключения внешней видеокарты Alienware Amplifier. Габариты составляют 402,6 х 319,1 х 27,7-44 мм при массе 4,1-4,7 кг.

Стоимость базовой версии Dell Area 51m R2 составляет 3050 долларов. В продажу ноутбук поступит 9 июня.