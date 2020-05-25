Аксессуары от Realme: TWS-наушники Buds Air Neo и Power Bank 2

На сегодняшней презентации компания Realme также представила аксессуары для смартфонов — TWS-наушники Buds Air Neo и Power Bank 2.

Беспроводные наушники Realme Buds Air Neo является вариацией ранее доступных Buds Air. Гаджет оборудован 13-миллиметровыми драйверами Large Boost и процессором R1 с Bluetooth 5.0 (низкая задержка в 119,2 мс). Предусмотрена технология Google Fast Pair, а также поддержка жестового управления для контроля воспроизведения музыки и голосовых вызовов. Наушники соответствуют стандарту защиты IPX4.

Заявленный уровень автономности — 3 часа от полного заряда наушников и 17 часов при использовании чехла с дополнительным аккумулятором (зарядка осуществляется по microUSB).

Realme Buds Air Neo выпускаются в трех цветах: Pop White, Punk Green и Rock Red. Стоимость составляет 40 долларов, продажи начались уже сегодня.

Также была представлена более доступная модель Realme Buds Q. В создании дизайна устройства принимал участие французский художник Жозе Леви (Jose Levy), который вдохновлялся морской галькой. Драйверы наушников имеют диаметр 10 мм. Есть защита от влаги IPX4. Сами наушники могут работать до 4,5 часов без подзарядки. При помощи зарядного футляра время работы увеличивается до 20 часов, при этом футляр поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт.

Realme Buds Q предлагаются по цене 18 долларов.

Второй аксессуар — портативный аккумулятор Realme Power Bank 2 имеет емкость 10000 мАч, он получил поддержку 18-ваттной быстрой зарядки, которая работает в обоих направлениях. В результате скорость зарядки увеличивается на 50% по сравнению с 10-ваттными аккумуляторами.

Предусмотрена возможность зарядки двух устройств одновременно благодаря интерфейсам USB-A и USB-C. Кроме этого, предусмотрены 13 уровней защиты (от перегрева, перепадов напряжения и так далее)

В продажу Realme Power Bank 2 поступит уже сегодня по цене всего 13 долларов в двух цветовых исполнениях — черном и желтом.