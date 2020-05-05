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5 миллионов бьющихся сердец! Azercell поздравил своего 5-миллионного абонента

Azercell

Компания Azercell, раскрывшая новую идентичность бренда и вступившая в новую эру своей деятельности в июне прошлого года, продолжила свои инициативы по обеспечению лучшего клиентского опыта и улучшению качества жизни своих абонентов с помощью инновационных и цифровых решений. Именно благодаря своей стратегии, рассматривающей довольство клиентов как ключевой фактор успеха компании, Azercell является выбором большинства пользователей сотовой связи страны.

5-миллионным абонентом компании, стал житель Сабирабадского района Эливин Мирзаев. Лидирующий оператор мобильной связи Azercell встретил 5-миллионного «члена семьи» ценными подарками, и будучи эксклюзивным партнером компании Apple в стране, вручил ему новый iPhone SE, а также бесплатную годовую подписку на тариф «Sərbəst75».

Сам факт того, что празднование столь знаменательного события в истории компании совпало с периодом глобальной пандемии коронавируса (COVID-19), говорит о клиентоориентированности Azercell. Компания наряду со своими прямыми обязанностями оператора сотовой связи, также проявляла заботу о населении страны и тем самым, смогла подтвердить свои лидерские позиции и в очередной раз завоевать расположение своих абонентов. В этот сложный период, помимо перехода в особо усиленный режим работы и обеспечения необходимых мер безопасности сервиса, Azercell также реализовал ряд проектов, направленных как на поддержание пользователей сотовой связи, так и на улучшение социального положения уязвимых слоев населения в стране в период карантина. С первых дней пандемии, компания оказала продовольственную помощь более 10000 малообеспеченных семей по всей стране.

Лидер сотовой связи страны Azercell намеревается и впредь продолжить свою деятельность, основываясь на принципы ведения прозрачного и устойчивого бизнеса. Главной задачей компании является внедрение в стране самых последних технологий коммуникационного мира, а также предоставление лучшего клиентского опыта для своих пользователей.

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