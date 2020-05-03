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3 июня пройдет вебинар для партнеров, посвященный решениям Dell EMC PowerStore

Dell EMC PowerStore

3 июня в 10:00 по бакинскому времени состоится вебинар для партнеров на тему «Обзор Dell EMC PowerStore: Новая платформа СХД от Dell Technologies». Пройдите регистрацию для участия в вебинаре, чтобы познакомиться с PowerStore — новым современным устройством хранения данных от Dell Technologies, которое предоставляет клиентам интеллектуальную и гибкую инфраструктуру, ориентированную на данные, для поддержки как традиционных, так и современных рабочих нагрузок.

Dell EMC PowerStore, которая была создана «с нуля», раскрывает возможности передовых технологий хранения. Данная платформа сильно отличается от конкурентных решений и устраняет типичные компромиссы в производительности, масштабируемости и эффективности хранения, что позволяет IТ-организациям удовлетворять растущие потребности в эру данных.

Чтобы принять участие в вебинаре, перейдите по этой ссылке. Предварительная регистрация обязательна.

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