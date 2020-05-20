05.05.2020

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20 Gb + безлимитный интернет ночью и утром от Bakcell

Bakcell

Принимая во внимание увеличенный спрос среди абонентов на большие объемы мобильного трафика, компания Bakcell представила новый пакет интернета. Так, приобретая новый пакет интернета «Интернет 20 Gb + Безлимитные ночи и утро» всего за 25 манатов, абоненты Bakcell получат не только основной пакет размером в 20 Gb, но и смогут пользоваться полностью безлимитным мобильным интернетом с 01:00 ночи до 10:00 утра. Более того, безлимитный интернет ночью и утром останется доступным в течение 30 дней с момента активации интернет-пакета, даже если закончится основной трафик.

Чтобы активировать пакет интернета «Интернет 20 Gb + Бесплатные ночи и утро», нужно набрать код *444*20# YES на своем мобильном телефоне, или выбрать данный пакет посредством приложения «Мой Bakcell», позволяющего лучше контролировать баланс номера и в точности знать остаток трафика и средств на балансе.

Используйте приложение «Мой Bakcell» или посетите https://www.bakcell.com/ru/unlimited-nights-morning-internet-bundle чтобы получить более подробную информацию о данном уникальном предложении.

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