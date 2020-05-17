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17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества

World Telecommunication and Information Society Day

Сегодня отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day), который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№A/RES/60/252) в марте 2006 года. Этот профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, web-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

Цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий, а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значение информатики, области человеческой деятельности, связанной с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и других средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся информация и знания, открываются невиданные возможности самообразования.

До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Он отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата была выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи (МСЭ, англ. International Telecommunication Union, ITU).
В разные годы праздник проходил под различными темами, среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», «Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия», «Обеспечить положительные результаты использования искусственного интеллекта для всех», «Преодоление разрыва в стандартизации», «Глобальная связь 2030: роль ИКТ в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР)» и другие. В этом году он посвящен теме «Соединим к 2030 году: использование ИКТ для достижения Целей в области устойчивого».

«В нынешнем году я призываю каждого из вас объединить наши усилия в продвижении Повестки дня МСЭ «Соединим к 2030 году» — общей глобальной концепции преодоления цифрового разрыва и использования потенциала информационного-коммуникационных технологий для поддержки выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, — говорится в послании Генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао. — Я предлагаю вам продемонстрировать всему миру, каким образом новые технологии, такие как 5G и интеллектуальный транспорт, интернет вещей, искусственный интеллект и блокчейн, могут улучшить жизнь людей и содействовать социально-экономическому развитию. Эти технологии и инновационные решения открывают огромные возможности для прогресса человеческого общества, это — мощный инструмент достижения всех без исключения Целей в области устойчивого развития».

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