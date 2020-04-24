Злоумышленники эксплуатируют названия сервисов для онлайн-конференций

«Лаборатория Касперского» обнаружила* около 1300 файлов с нежелательными приложениями и даже вредоносным кодом, в которых использовались названия популярных сервисов для онлайн-конференций. Злоумышленники эксплуатировали названия Zoom, Webex, Slack и других сервисов.

На фоне растущего спроса бизнеса на такие сервисы злоумышленники эксплуатируют их популярность для совершения атак на корпоративных пользователей. Таким образом распространялось 200 видов угроз, в основном рекламные приложения DealPly и DownloadSponsor. Оба семейства являются установщиками, которые показывают рекламу или загружают рекламные модули.

При этом опасность рекламного софта, который мимикрирует под названия сервисов, не стоит недооценивать. В результате атак таких программ конфиденциальная информация человека без его согласия может оказаться на серверах третьих лиц. Причем объем данных, которые собирают такие программы, действительно разнообразен: предпочтения пользователей, история поиска, геолокация и многое другое.

Кроме рекламного софта были также найдены угрозы, которые прячутся под видом файлов с расширением .lnk — ярлыков к приложениям. Подавляющее большинство этих файлов на деле оказались эксплойтами, то есть зловредами, которые используют уязвимости в различных программах.

«Платформы для онлайн-конференций сейчас приобрели большую популярность в мире, ими пользуются в больших и маленьких компаниях для организации видеоконференций, к ним обращаются рядовые пользователи, чтобы пообщаться с друзьями и родными, поэтому не можем исключать, что количество вредоносных файлов, которые эксплуатируют названия таких сервисов, в ближайшем будущем будет расти. Пользователям и сотрудникам организаций стоит быть предельно внимательными, чтобы в погоне за удобным инструментом не столкнуться с киберзлоумышленниками», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обеспечить безопасность при работе с сервисами видеоконференций, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

скачивать приложения для видеоконференций на мобильное устройство или компьютер только из официальных источников, таких как сайт разработчика сервиса или Google Play и App Store;

использовать уникальный и сложный пароль для каждой учетной записи в том или ином сервисе видеосвязи;

в тех сервисах, где есть такая возможность, настроить двухфакторную авторизацию, чтобы защитить свою учетную запись;

для каждой конференции создавать новый пароль, где это применимо;

не делиться ссылками на онлайн-встречу с теми, для кого она не предназначена: не выкладывать их в соцсети; не публиковать снимки экрана (на них может оказаться приватная информация);

включить функцию «Комната ожидания» и одобрять каждого участника онлайн-встречи;

регулярно повышать свою цифровую грамотность, а также обучать своих сотрудников, например с помощью платформы Kaspersky ASAP. Это поможет соблюсти все вышеперечисленные меры безопасности и существенно понизить риск заразиться вредоносным ПО или попасться на уловки фишеров;

для защиты компаний от кибератак, спама и фишинга использовать комплексное решение, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud.

*Данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за первые 2,5 месяца 2020 года.