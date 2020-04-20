20.04.2020

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Xiaomi выпустила монитор Mi Display 1A с узкими рамками за 99 долларов

Xiaomi Mi Display 1A

Компания Xiaomi выпустила компьютерный монитор Mi Display 1A. Модель примечательна почти безрамочным дизайном (возможность объединения трех мониторов в одну систему), удобным расположением разъемов и доступным ценником.

Монитор получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой обновления изображения 60 Hz, яркостью 250 кд/м², контрастностью 1000:1 и временем отклика 6 мс. Угол обзора достигает 178°.

Предусмотрена технология интеллектуальной регулировки яркости Low Blue Light  для защиты глаз пользователя. Для подключения к источнику изображения монитор оснащен портом HDMI, разместившимся в ножке подставки. Новинка выполнена в корпусе черного цвета.

Монитор Xiaomi Mi Display 1A уже поступил в продажу в Китае по цене 99 долларов.

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